Quando vediamo delle donne orientali, di tutte le età, rimaniamo sempre stupiti dalla bellezza dei loro capelli. Infatti, ci sembrano sempre lucidi, sani, lisci e lucenti. Questioni di genetica a parte, la ragione di tale bellezza pare che derivi dalla cura che le donne giapponesi in particolare e orientali in generale hanno verso i propri capelli.

Il principale quotidiano giapponese Asahi Shimbun ha recentemente pubblicato un’analisi interessante proprio su questa quesitone. In sintesi, il quotidiano racconta ai non asiatici la procedura che seguono le donne del Paese del Sol levante per avere sempre i capelli perfetti. Potremo avere capelli sani e senza doppie punte anche a 50 anni grazie alla sapienza delle donne giapponesi.

Impacchi di olio e shampoo

Le giapponesi non hanno alcun dubbio. Il primo e principale rimedio per combattere l’opacità dei capelli sono gli impacchi di olio. I capelli necessitano di una continua nutrizione, dato che li esponiamo troppo spesso a stress esterni. Ad esempio, pensiamo al phon o ad alcuni prodotti che possono anche essere aggressivi. Non dimentichiamoci nemmeno dell’effetto del sole.

In particolare, servirebbe dell’olio o di oliva o di ricino o di avocado ma comunque sempre spremuto a freddo. Si applica l’olio su tutti i capelli qualche decina di minuti prima di lavarseli sapendo che più lo applichiamo e più avremo un effetto positivo e duraturo.

Per quanto riguarda lo shampoo, è importante non usarne troppo una sola volta. Si consiglia di prenderlo di qualità ma comunque di usare poco prodotto con cui massaggiare il capello il cuoio capelluto. Si dovrebbe usare l’acqua tiepida ed effettuare almeno due passate leggere. In Giappone le donne lo diluiscono con l’acqua.

Capelli sani e senza doppie punte anche a 50 anni grazie alle famose cure all’orientale

Va da sé che chi sa come curarsi i capelli si aspetta già l’uso del balsamo come prossima tappa. Certamente, ma in Giappone c’è una piccola particolarità in più da sapere. Infatti, raramente le donne lo comprano ma piuttosto se lo creano a casa con i seguenti ingredienti: un tuorlo d’uovo, due cucchiai di miele e del succo di limone.

Si agita il tutto e si applica per almeno dieci minuti dopo lo shampoo.

Le giapponesi usano poi un pettine speciale, il kushi, per rimuoverlo o applicarlo. Si rimuove con acqua tiepida e poi da acqua fredda.

Infine, l’ultimo passaggio del lavaggio riguarda l’uso dell’illuminante. Nei negozi specializzati troviamo lo spray, le creme o le lozioni. Si potrebbe poi usare una miscela fatta in casa con acqua fredda e o il succo di limone o l’aceto di mele.

