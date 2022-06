Ci sono molti oggetti che hanno un doppio potere e un doppio utilizzo. Questo lo abbiamo visto sotto vari aspetti. Ad esempio, ci sono moltissimi materiali organici che possono essere usati in determinate ricette, oppure possono essere utili per nutrire le piante.

Poi ci sono moltissimi alimenti che hanno degli straordinari poteri sul nostro organismo o sul nostro corpo. Pensiamo, ad esempio, alla menta che le nostre nonne spalmavano sui punture di zanzare per far passare il prurito. Ed è sempre meglio interrogarsi su cosa può fare un ingrediente, oggetto o altro ancora, perché molte volte le soluzioni sono infinite.

Nello specifico, parliamo di prodotti di bellezza. Nella skincare quotidiana uno degli ingredienti più usati è l’acido ialuronico. Questo è fantastico sulla pelle, e chi non lo usa dovrebbe assolutamente provarlo. Ma dal viso approda ai capelli, infatti questo acido è presente anche in alcuni shampoo.

E come per questa molecola, ce n’è un’altra che può essere utile per i nostri capelli. A differenza dell’acido ialuronico, questa, però, non è adatta a chi ha la cute molto sensibile. Quindi magari prima di usare un prodotto con questa vitamina chiediamo un consulto a uno specialista.

Molte lo usano per la pelle del viso, ma poche sanno che si potrebbe utilizzare anche sui capelli

Si tratta del retinolo, comunemente chiamato vitamina A. Questa sostanza è molto usata in alcuni prodotti di bellezza per la cura della pelle. Il retinolo, però, non è adatto a tutti. Quindi, prima di usarlo è sempre necessario un consulto: sia che lo usiamo per la cute sia che lo usiamo per il viso. In ogni modo, cosa è il retinolo e perché è possibile usarlo anche per i capelli?

Il retinolo ha un’azione purificante e detox, depura i pori permettendo quindi al bulbo pilifero di essere più attivo, con capelli più forti e sani. Avendo un effetto detox, ovviamente, è ottimo per un effetto esfoliante. Inoltre una delle proprietà più famose del retinolo è quella di trasportare più in profondità gli altri elementi, andando ad aumentarne l’efficacia.

In commercio non ci sono ancora moltissimi prodotti che contengono retinolo. Ma se cerchiamo attentamente, possiamo trovarli. Magari non sono dei brand troppo commerciali che troviamo al supermercato. Ma possono essere dei prodotti d’erboristeria o che magari vendono direttamente i saloni di bellezza. E così molte lo usano per la pelle del viso ma poche invece per prendersi cura dei capelli.

