D’estate cresce la voglia di portare in tavola della frutta di stagione, fresca e nutriente. Fragole, ciliegie, anguria e albicocche sono i prodotti più utilizzati. In particolare l’albicocca è un frutto molto amato dai grandi e dai bambini, grazie al suo sapore zuccherino e leggermente acidulo. La pianta proviene dal continente asiatico e ha origini antichissime. L’albicocca si presenta di forma ovale, con una buccia lievemente vellutata e di colore arancio più o meno intenso. È un alimento molto versatile, può essere gustato come frutto a fine pasto o spuntino. Ma è perfetto anche per preparare delle ottime marmellate e delle salse per accompagnare dei secondi piatti salati.

Il seme dell’albicocca

L’albicocca sarebbe consigliata anche per le sue innumerevoli proprietà nutrizionali. Un frutto ricco di vitamine, minerali e acqua, che avrebbe la capacità di prevenire la stitichezza. All’interno dell’albicocca troviamo un nocciolo che nasconde un seme dal sapore amarognolo. Ma questi semi potrebbero essere pericolosi a causa di una molecola chiamata amigdalina. Questa scatenerebbe reazioni simili all’intossicazione da acido cianidrico.

Perché buttare i noccioli delle albicocche se possiamo riciclarli in questi modi utili che ci fanno risparmiare dei soldi

Pensiamo un momento a cosa facciamo di solito con i noccioli dell’albicocca. Una volta mangiato il frutto, li buttiamo via. Eppure, apprendiamo con molto stupore che anch’essi potrebbero essere facilmente riciclati, facendoci risparmiare anche dei soldi. Infatti, non tutti sanno che i noccioli possono essere utilizzati per fare uno scrub ai piedi. Come si usano? Dopo aver mangiato la polpa, laviamoli per bene e utilizziamoli durante il pediluvio. Ci aiuteranno ad eliminare le pellicine e ad esfoliare la pelle dei talloni. Prepariamo uno scrub a base di miele, zucchero e utilizziamo il nostro nocciolo per strofinare. Ma ancora, perché buttare i noccioli delle albicocche se possono essere utilizzati per arricchire il compost. Infatti, inserendo questi scarti, le nostre piante cresceranno rigogliose e sane.

Infine, i noccioli dell’albicocca possono essere usati anche per profumare i cassetti. Inseriamoli in un sacchetto o in un pezzetto di stoffa. Aggiungiamo la lavanda essiccata o qualche goccia di olio essenziale della fragranza che più ci piace. In questo modo gli interni dei cassetti e i nostri indumenti saranno profumati e freschi a lungo. Ricordiamo sempre che, prima di utilizzare i noccioli, questi devono essere necessariamente lavati e asciugati per bene.

