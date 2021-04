Durante le ultime pulizie di primavera molti di noi si saranno imbattuti in parecchi indumenti da buttare. Soprattutto se si mette in pratica il decluttering, ovvero una sorta di riordino del proprio armadio, si scoprirà che molti dei vestiti che abbiamo nei cassetti fattivamente non ci servono.

I motivi, però, possono essere svariati. Tuttavia non dobbiamo per forza rassegnarci a buttare tutto via: molte cose si possono sempre riutilizzare. E infatti, dopo avere letto questo articolo, nessuno di noi butterà mai più le maglie vecchie grazie a questa idea di riciclo creativa e intelligente.

Una borsa della spesa o per il mare

Di solito molti donano oppure rivendono i propri vestiti. Altri, soprattutto nel caso delle canottiere, le tagliano e le fanno rivivere sotto forma di stracci da cucina. Ma come fare se, ad esempio, si ha una maglietta a cui si è molto affezionati, ma che o non ci entra più o è fuori moda?

Se non si ha la possibilità di metterla sul mercato basta trasformarla in una borsa della spesa o da mare. Il procedimento è semplicissimo e bastano solo un paio di forbici.

Come realizzarla

Prendere una maglietta, preferibilmente a maniche corte o a mezza manica, e appoggiarla su un piano sgombro e liscio.

Con l’aiuto di un pennarello tracciare delle linee e poi seguirle per rimuovere il collo, ritagliando uno scollo rotondo. Fare lo stesso anche con le maniche.

Girare la maglietta al contrario. Andare all’estremità inferiore e tagliare delle striscioline verticali della stessa misura. In questo modo si creeranno delle frange che, se legate, daranno vita a una borsetta.

Oggi abbiamo come spiegato come mai dopo avere letto questo articolo nessuno di noi butterà mai più le maglie vecchie grazie a questa idea di riciclo creativa e intelligente. Se si è interessati a scoprire altri trucchi simili, basta leggere questo articolo dedicato però al giardinaggio. L’unica cosa da fare è cliccare qui: “Piante sane e rigogliose grazie a questo metodo intelligente e creativo che ci permetterà di non buttare mai più via i flaconi di detersivo”.