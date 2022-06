Dopo aver scoperto questo fertilizzante naturale per pochi centesimi i nostri gerani ingialliti non smetteranno di fiorire e cresceranno rigogliosi

I gerani sono tra le varietà di piante estive più apprezzate e acquistate da chi ha giardini e terrazzi. Sono talmente diffusi da essere considerati i principi dell’estate e il motivo non risiede solo nella loro bellezza. Al mondo ne esistono più di 1000 varietà, di cui circa 200 sono ancora allo stato selvatico.

Per ciascuna c’è una o più caratteristiche che le distinguono. A partire dal colore, passiamo a fiori e foglie di forma diversa, fino ad arrivare alle varietà profumate. Poi esistono gerani ad andatura ricadenti, quelli anti-insetti e gli interspecifici.

Ma il geranio è amato perché è una pianta che non ha bisogno di molte cure. Tuttavia, anche questa specie può presentare periodi di sofferenza, essere colpita da parassiti e sviluppare malattie. Vedremo come occuparci del geranio che presenta foglie ingiallite, con grosse macchie gialle e parti secche, somministrando un portentoso concime.

Infatti, dopo aver scoperto questo fertilizzante naturale è quasi certo che le nostre piante si risolleveranno e cominceranno a produrre grandi quantità di fiori. Vedremo quali ingredienti sono necessari per produrlo e come e quando utilizzarlo. Osserveremo ancora alcune regole ed errori di coltivazione, che potrebbero impedire la fioritura ma anche la crescita rigogliosa.

Una pianta, per crescere sana, ha bisogno di alcune condizioni specifiche per la sua varietà. Infatti, un’ortensia non avrà bisogno della stessa esposizione o dello stesso terreno di una gardenia. Anche il geranio, sebbene si adatti bene a molte condizioni climatiche, ama gli ambienti asciutti. É capace anche di sopportare bene vento e salsedine, ma non ama il gelo.

Per queste caratteristiche si adatta benissimo alle zone di mare. Essendo spesso invasato in fioriere e posto a decorazione di balconi e ringhiere, bisognerà fare attenzione a due elementi. Il geranio ama i terreni soleggiati e, nel periodo tra maggio e agosto, ha necessità di essere fertilizzato.

Un errore consiste nel pensare che qualsiasi terreno sia adatto a questa coltura. Invece, il terriccio più adatto deve essere composto da sostanze leggere e organiche. Nel periodo della fioritura sarà necessario anche zappettare la superficie del terreno affinché possa respirare e acquisire le sostanze di cui ha bisogno.

Nel periodo della fioritura sarà bene nutrire la pianta con del potassio. Questo limiterà gli attacchi degli insetti e darà forza a radici e steli per far sbocciare i fiori. Per far ciò ci servono 2 soli ingredienti: del lievito di birra e l’acqua di cottura dei legumi. Entrambi sono ricchi di sostanze nutritive e in particolare di potassio e di fosforo.

Sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida (1 panetto per 2 litri) e aggiungere 1 tazza di acqua di legumi. Dopo aver mescolato bene, distribuiamo il fertilizzante liquido nel terreno.

