Per adornare terrazze o un balconcino basta un fiore. Anche in casa avere una bella pianta può fare la differenza. Infatti, un angolo verde dona luce, profumo e colore e può cambiare completamente l’atmosfera di un luogo.

Con l’obiettivo di abbellire le proprie abitazioni, tante persone si sono scoperte appassionate di piante da interni. Orchidee, spatifillo, succulente, sono tantissime le varietà perfette per la vita d’appartamento. Stessa cosa per chi possiede uno spazio esterno dove sbizzarrirsi con altre specie, dagli agrumi alle arbustive.

Il problema più ricorrente, però, riguarda sempre la cura che alle volte può giocare brutti scherzi. Ecco perché spendiamo tantissimi soldi per concimare e rendere rigogliose e forti le nostre piante. In commercio esistono tantissimi prodotti che, purtroppo, spesso contengono agenti chimici poco salutari.

Eppure, pochi sanno che non si è necessariamente costretti a utilizzarli. Infatti, esistono tantissime alternative naturali altrettanto efficaci ma molto meno costose. In questo articolo ne riveliamo una che proviene dall’antico sapere orientale. La sorpresa è che realizzarla non costerà che qualche euro.

Spendiamo tantissimi soldi per concimare orchidee e rose per averle sempre fiorite ma basta questo ingrediente geniale in cucina

Il riso è uno dei cereali più antichi mai coltivati dall’uomo e ancora oggi il più consumato. Dietro questa scelta che può sembrare casuale, c’è una verità importante. Il riso, specialmente quello integrale non brillato, è uno dei cereali più sazianti e nutrienti. Inoltre, essendo povero di grassi, è capace di tenere a bada l’indice glicemico.

Quello che interessa sapere rispetto alla cura delle piante è che, proprio perché ricco di sostanze benefiche, il riso è un ottimo concime. Ne avevamo già parlato in un articolo dove si rivelava che buttarne l’acqua di cottura è sbagliato.

Il riso di per sé contiene un’alta concentrazione di zinco, potassio, fosforo, ferro e calcio utili per alimentare le piante. Questo cereale, poi, riesce ad abbassare il ph delle piante. Ecco perché è molto utile per le piante acidofile. Per usufruire di tutte queste sostanze a favore delle nostre piante, esistono due tecniche. Una consiste nell’irrigare con l’acqua dove ha cotto il riso.

L’altra, invece, consiste nell’usarlo direttamente come fertilizzante. Si comincia prendendo 50 grammi di riso che abbiamo in casa. Cambia poco se sia di varietà basmati, carnaroli o altro. Successivamente dovremo tostarlo in un padellino per alcuni minuti e, aiutandosi con un frullatore, ridurlo in farina. In pochi minuti avremo ottenuto il nostro concime. Possiamo utilizzarlo per qualsiasi specie, come azalee, rose, orchidee, ortensie, camelie etc.