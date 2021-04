Dopo aver letto questo nessuno dormirà più con i bracciali al polso durante la notte, perché durante il sonno strane cose potrebbero accadere. Spesso si indossano bracciali, collane e orecchini, ma raramente questi vengono tolti per andare a dormire.

Evitiamo di dormire con collane e orecchini

Ciò è molto sbagliato, soprattutto quando si parla di collane e orecchini. Il consiglio è quello di rimuoverli sempre durante la notte e di rimetterli la mattina dopo. Consiglio che veramente in pochi però seguono

Il motivo per cui sarebbe opportuno rimuovere collane e orecchini è legato alla salute del corpo, magari di notte l’orecchino si potrebbe impigliare in qualcosa. Oppure dormendo da un lato si potrebbe fare troppa pressione su un orecchio. Anche la collana può essere pericolosa.

E poi ci sono delle motivazioni legate alla cura dell’oggetto. Di notte conviene sempre rimuovere i gioielli per evitare che si rovinino e tra questi sono compresi anche orologi, anelli, solitari e fedi.

Dormire con il bracciale

Dopo aver letto questo nessuno dormirà più con i bracciali al polso durante la notte: in primis perché si potrebbero rovinare e poi per un secondo motivo cui nessuno pensa mai. Se si dorme con i bracciali la percentuale di rompere le federe dei cuscini e il lenzuolo è molto più alta rispetto a dormire senza bracciali.

La mattina quando si sta rifacendo il letto magari si potrebbe notare la federa un po’ rovinata. Purtroppo la causa è spesso legata proprio al bracciale che si impiglia e muovendosi tira dei fili che vanno a rompere la federe del cuscino.

Ecco dunque che conviene sempre andare a dormire senza alcun tipo di gioiello. Sia per la propria salute, sia per la salute dell’oggetto in sé, che potrebbe rovinarsi, e sia per le nostre povere federe che potrebbero rovinarsi per colpa di un bracciale non tolto.

