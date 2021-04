Ogni tanto capita di dover fare un ricambio di biancheria per la casa. Non è noto che tutti i tipi di cuscino diventano col tempo bacini di batteri, germi e sporco. Anche quando sono rivestiti da una federa, questa può sporcarsi e rovinarsi al punto da dover essere messa da parte.

Ma quando una federa non è più utile per coprire i cuscini, ci sono altri mille modi per riutilizzarla. Ecco perché non getteremo più le vecchie federe dei cuscini dopo aver scoperto questi 4 geniali modi per riciclarle. Un articolo pratico, che dona ai lettori spunti creativi per risparmiare e riutilizzare vecchi oggetti in modo strabiliante.

Dalla spesa alla raccolta di oggetti

Da alcuni anni il mondo lotta affinché si abbandonino le buste di plastica. Soprattutto per andare a fare la spesa, molti si sono già convertiti alle buste di carta o a quelle di tela. Queste ultime però, non sono solamente riutilizzabili. Sono anche più sicure, resistenti e graziose.

Ma torniamo alle vecchie federe ormai giunte alla fine della loro utilità. Ebbene, basterà ricavare dalla federa una comoda borsa. Questa potrà essere utilizzata per andare a fare la spesa o come borsa da mare. Se poi la federà è ancora in buone condizioni e ha un bel decoro, perché non farne una borsa per tutti i giorni. Sul web esistono numerosi tutorial e possiamo scegliere la forma e la tecnica che preferiamo.

Le federe sono fatte per contenere, quindi un’idea facile è continuare a utilizzarle nello stesso modo. Basterà procurarsi uno scatolo più piccolo della dimensione della federa. Da questi due oggetti si ricaverà una scatola rivestita in tessuto per contenere libri, giochi, riviste. Anche per questa idea esistono numerosi tutorial tra cui scegliere.

Non getteremo più le vecchie federe dei cuscini dopo aver scoperto questi 4 geniali modi per riciclarle

E se la nostra federa diventasse uno splendido contenitore per la biancheria sporca? Ci vorranno due federe, per rendere il sacco più saldo, e davvero poco impegno. Dopo aver girato al contrario le due federe, mettiamole una dentro l’altra e cuciamo i bordi. Se si vuole è possibile anche attaccare un cordino per consentire la chiusura del sacco.

In alternativa, si può usare un vecchio telaio rotondo o ricavarlo da un pezzo di fil di ferro grosso. Bisognerà cucire o fissare la federa al di sotto del telaio usando almeno 3-4 cm di bordo. Ci si può aiutare con una cucitrice elettrica.

Successivamente si inserisce un cordoncino, o si pratica un buco dove applicare un anello a pressione per tende. Ecco che il nostro sacco per la biancheria è pronto per essere appeso e riempito.