Questo fastidioso disturbo diventa veramente un problema quando non si riesce a trovare sollievo. In molti ne soffrono e le testimonianze sono varie; dal fastidioso prurito al sanguinamento, al gonfiore e dolore dovuto all’infiammazione. Ci stiamo riferendo alle emorroidi.

Queste purtroppo affliggono tantissime persone; molte devono essere curate clinicamente, altre invece possono provare a rivedere la propria alimentazione. Una dieta povera di zuccheri e ricca di fibre aiuta coloro i quali soffrono di questo fastidioso problema, che causa spesso disagio. Consigliamo comunque di riferirsi sempre al proprio medico di fiducia, per valutare quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sicuramente prestare attenzione alla propria alimentazione è una cosa giusta in generale, a prescindere se si soffre di emorroidi o meno.

In questo articolo forniremo i consigli su cosa mangiare e bere a colazione per stare meglio se si soffre di questo comune disturbo

Colazione con frutta fresca e frutta secca

Come ben sappiamo la colazione è tra i pasti più importanti della giornata. Grazie a questa riusciamo a dare al nostro organismo tutte le sostanze nutritive per essere in forze. Chi soffre di emorroidi, purtroppo non sempre ha chiaro cosa bisogna mangiare per stare bene e vivere meglio. Sicuramente una buona dose di frutta fresca darà un po’ di sollievo, scegliamo una macedonia a base di arancia, kiwi, mele anche con le bucce.

Possiamo anche aggiungere alla nostra colazione una buona manciata di frutta secca, senza però esagerare. Scegliamo tra noci, mandorle, nocciole e altro, ricordiamo che tra le altre cose queste danno anche un senso di sazietà.

Cosa bere a colazione

Sicuramente la prima cosa da fare è quello di bere un bel bicchiere d’acqua a stomaco vuoto, questa azione favorisce la digestione e depura il corpo.

Successivamente possiamo scegliere cosa mangiare e cosa bere, su quest’ultimo punto consigliamo una tazza di tè verde o di latte vegetale. Vanno bene anche i succhi con i frutti rossi come le more e le ciliegie. Queste bevande ricche di antociani riducono l’infiammazione causata da emorroidi.

Ecco i consigli su cosa mangiare e bere a colazione per stare meglio se si soffre di questo comune disturbo.