Tra le varie tipologie di cavolfiore ne esiste una molto particolare: il cavolfiore viola.

Questo prezioso ortaggio appartiene alla famiglia delle Crucifere; è quindi parente di broccolo, cavolo romano, broccoletti di Bruxelles e cime di rapa.

La loro caratteristica comune deriva dalla loro forma. Infatti, qualsiasi specie appartenente alle Crucifere, ha quattro fiori con petali disposti a croce.

Ma scopriamo perché, dopo aver letto questo articolo bisognerà correre a comprare subito questo particolarissimo ortaggio dal proprio fruttivendolo di fiducia.

Perché questo ortaggio è di colore viola

Di certo incuriosisce il colore di questo ortaggio, che lo rende diverso rispetto a quello comune e più utilizzato in cucina.

Il suo particolare colore viola deriva dal contenuto molto alto di carotenoidi e antociani. Grazie a queste sostanze, è possibile capire perché sia importante assimilarli nella propria corretta alimentazione. Innanzitutto possono rimediare a ciò che viene provocato dai radicali liberi.

Hanno numerose proprietà antinfiammatorie e proteggono i capillari.

Le sostanze che sono contenute nel colore viola vanno a contrastare i processi cancerogeni.

Sono un ottimo rimedio per chi ha problemi di anemia poiché ricchi di sali minerali come calcio, potassio evitamina B che stimolano, infatti, la produzione di globuli rossi nel sangue.

Il suo colore è frutto della magia della natura: infatti esso non dipende da nessuna manipolazione genetica.

Il cavolfiore viola in cucina

Questo ortaggio può essere utilizzato anche nel caso in cui si soffra di pressione alta o in caso di malattie cardiocircolatorie. Oltre ad essere un vero e proprio toccasana negli ultimi anni è molto usato da famosi chef poiché un alimento molto ricco, gustoso e colorato.

Ad esempio, può essere indispensabile per realizzare un secondo piatto al forno come il cavolfiore viola al forno con pangrattato, prosciutto e formaggio.

Può essere consumato anche crudo, con un po’ di succo di limone o aceto balsamico.

Ottimo anche come condimento per un primo piatto accostato al guanciale.

