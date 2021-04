Quella che stiamo vivendo è un’epoca molto particolare per quanto riguarda il lavoro. Il posto fisso sembra un ricordo del passato e molti di noi si sono abituati a cambiare costantemente occupazione. Ma quella che sembra una situazione difficile può rivelarsi una grande opportunità se gestita nel modo giusto. Ecco perché noi di Proiezioni di Borsa stiamo per svelare tutti gli errori da evitare quando si inizia un nuovo lavoro e tre consigli per affrontarlo al meglio.

Gli errori da non fare nei primi mesi

Quando ci approcciamo a un lavoro i primi novanta giorni sono fondamentali. Il primo errore da non fare è quello di dare giudizi affrettati: dobbiamo capire bene i meccanismi del nuovo posto ed evitare paragoni con l’impiego precedente. L’essere aperti e senza pregiudizi ci permetterà di rendere al massimo.

Il secondo sbaglio da non fare è quello di voler dimostrare troppo in poco tempo. Lo stacanovismo eccessivo ci metterà in cattiva luce davanti ai colleghi e fisserà un’asticella prestazionale che poi sarà difficile rispettare.

Cerchiamo, infine, di trovare il giusto equilibrio nei rapporti con i colleghi. Evitiamo di isolarci e mangiare da soli nei primi giorni e allo stesso tempo non siamo troppo invadenti o pronti a raccontare tutti i dettagli della nostra vita privata. Rischiamo di dare un’impressione estremamente negativa all’interno del team.

Tutti gli errori da evitare quando si inizia un nuovo lavoro e tre consigli per affrontarlo al meglio: il giusto approccio è fondamentale

Per rendere al massimo quando si inizia una nuovo lavoro dobbiamo avere il giusto approccio mentale. Il primo consiglio è quello di mostrarsi aperti e pronti ad imparare. Ascoltiamo i consigli di chi già conosce le dinamiche e mettiamoci in “ascolto” di fronte a colleghi e superiori.

Il secondo accorgimento è quello di fare attenzione alle relazioni. Costruire rapporti solidi e basati sulla fiducia con i nostri colleghi si rivelerà fondamentale quando avremo momenti di difficoltà.

Attenzione anche al dress code. I primi giorni optiamo per un abbigliamento informale ma elegante. Piano piano impareremo le regole non scritte che regolano l’immagine all’interno del team.

Se “tutti gli errori da evitare quando si inizia un nuovo lavoro e tre consigli per affrontarlo al meglio” è stato utile consigliamo anche “scrivere il business plan perfetto: ecco come fare”.