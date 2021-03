Oggi, 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Sempre più pronta al mondo del lavoro, veloce, intuitiva la donna trova, però, un impiego sempre dopo i colleghi. Sono quindi evidenti, per le donne nel mondo del lavoro, grosse difficoltà e divergenze ancora oggi. Infatti, realizzano i percorsi di studio molto più velocemente degli uomini, ma hanno grosse difficoltà nell’inserimento del mercato del lavoro. Inoltre, sono pagate di meno.

Donne nel mondo del lavoro, grosse difficoltà e divergenze ancora oggi

Ad evidenziare questo aspetto, è il rapporto gender gap, che mette insieme i dati sullo studio, esiti universitari, interessi, lavoro e retribuzioni.

Nel rapporto si legge che le ragazze si diplomano con un voto superiore rispetto agli uomini. Inoltre, le ragazze sono attive nel sociale. Infatti, il 15,4% svolge attività di volontariato rispetto ai ragazzi con una percentuale dell’11,6%.

Ma il divario cresce sulle disuguaglianze di genere. Dopo la laurea le donne hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Si laureano prima e con ottimi voti, ma l’indicatore sul tempo medio dalla laurea alla prima occupazione segnala un incremento. In alcuni settori la differenza è minima, in altri il divario è ampio.

Differenze nel mondo del lavoro

Donne nel mondo del lavoro, grosse difficoltà e divergenze ancora oggi, evidenti se si puntano i riflettori sui settori con differenza minima nel divario già citato tra la laurea e la prima occupazione:

a) ingegneri gestionali e industriali: circa 5,7 mesi per le donne e 5,5 mesi per gli uomini;

b) medici generici: circa 9,3 mesi per gli uomini e 10,3 per le donne;

c) avvocati: circa 20,8 mesi per gli uomini e 21,8 mesi per le donne;

d) biologi: 11,7 mesi per gli uomini e 12,9 per le donne;

e) farmacisti: circa 6,4 per gli uomini e 7,6 per le donne.

Ci sono occupazioni dove il divario temporale tra uomini e donne è più ampio. Ad esempio, le professioni infermieristiche: circa 6,4 mesi per gli uomini e 12,1 mesi per le donne.

Ma ci sono anche settori in cui le donne, anche se di poco superano gli uomini nel primo impiego.

Si tratta delle commercialiste che superano i collegi di poco: 11,9 mesi le donne e 12,7 mesi gli uomini. Anche le veterinarie superano gli uomini: 9,7 mesi le donne e 9,8 mesi gli uomini.

Purtroppo, per le donne nel mondo del lavoro, il ritardo iniziale difficilmente è recuperato nonostante più preparate. Questo fattore è dimostrato anche dalle retribuzioni che sono più basse rispetto ai colleghi, anche rapportando studio ed esperienza.