Ormai sono tutti ad aspettarlo questo vero e proprio mini boom economico.

Qualcuno aveva previsto una forte accelerazione dell’economia già dall’estate prossima, ma le varianti del virus e la carenza dei vaccini per adesso hanno rinviato questo fenomeno.

Si parla di un vero boom, in particolare, nei consumi.

Nel periodo di lockdown e nelle successive fasi, moltissime famiglie hanno ridotto e contratto i propri consumi, ma adesso i più fortunati si sentono pronti a ricominciare a far muovere l’economia.

Da quanto tempo non mangiamo una pizza di sera?

La voglia di ricominciare una vita normale è molto forte, ma per adesso siamo ancora fermi

Appena la politica di vaccinazione di massa avrà sprigionato i propri effetti e avremo la “famosa immunità di gregge”, tutto tornerà come prima?

Appena le restrizioni legate alla epidemia di Covid 19 saranno eliminate o rimosse si può prevedere, senza ombra di dubbio, una forte accelerazione di tutta l’economia, in particolare di quella che è stata più ferma.

Questa è la speranza di molti di noi.

Oggi finalmente, questa speranza viene confermata anche da recentissimi studi economici.

Per adesso il team Fundamental Equities di BlackRock, in un suo recente studio, prevede una forte accelerazione dell’economia nell’anno 2022.

Si parla addirittura di vero e proprio Boom economico, il cui fattore portante sarà dato dai consumi delle famiglie e successivamente da quelli delle imprese.

Si azzarda addirittura ad una previsione di tassi di crescita simili a quelli dell’anno 2005.

All’orizzonte un vero e proprio mini boom economico?

I fattori principali verranno dai consumi interni, sostenuti anche da una politica fiscale adeguata.

La cosa più importante che non deve mancare sono le politiche governative di stimolo all’economia.

In Europa, per adesso, il Patto di stabilità è stato sospeso fino al 2023. Sarà un provvedimento adeguato?

I settori che correranno di più sono, come al solito, quelli legati alle materie prime, chimica e ai semiconduttori.

In questo ultimo settore si prevedono anche ingenti investimenti.

Le politiche di investimento nel settore “green” faranno avere un balzo in avanti nelle quotazioni di queste società

Dopo tanta recessione un vero balzo in avanti per l’economia europea e non solo.

All’orizzonte sembra davvero esserci un vero e proprio mini boom economico e speriamo che anche il PIL delle Nazioni europee aumenti, in modo tale di riuscire a risolvere i problemi legati ai debiti sovrani che sono enormemente aumentati nel periodo di pandemia.