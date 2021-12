Se ancora non abbiamo comprato dei regali di Natale, ci pensa ProiezionidiBorsa a suggerire delle idee perfette. Se conosciamo donne o ragazze la cui passione principale è la lettura coniugata al cinema, allora i libri che proporremo oggi sono assolutamente adatti.

Quest’anno, sotto l’albero, oltre ai profumi, agli accessori, ai prodotti di bellezza che sicuramente faranno piacere alle nostre amiche e partner, regaliamo anche qualcosa su cui puntare gli occhi, che ci permetta di entrare in un mondo fantastico.

Beh, non tanto fantastico in questo caso. Questi due libri, infatti, sono tratti da storie vere e sono così entusiasmanti che non vorremmo smettere di leggere. Donne da coccolare con questi libri destinati ad essere campioni d’incassi che ci terranno letteralmente incollati alle pagine.

Un libro da Oscar

Non stiamo scherzando quando diciamo che questo libro è da premio Oscar. Sicuramente il film, che in questi giorni è uscito nelle sale cinematografiche, verrà nominato alla serata di gala più importante che ci sia.

Specialmente se Lady Gaga vince la nomina di “miglior attrice protagonista” al New York Film Critics Circle Awards nonché le nomine ai Golden Globes. Ovviamente stiamo parlando di “House of Gucci”, l’appassionante tragedia sulla famiglia Gucci, un nome che rappresenta l’orgoglio della moda italiana nel Mondo. Consigliamo questo libro travolgente e avvincente per scoprire tutto circa l’omicidio di Maurizio Gucci, delitto in cui la mandante è stata proprio la moglie Patrizia Reggiani. Il libro si trova da Mondadori, da Giunti al Punto, da La Feltrinelli e altre librerie. Ma anche su Amazon e piattaforme adibite alla vendita online.

Un’autobiografia dell’attore del momento

L’attore del momento che ha fatto breccia nel cuore di miliardi di persone? L’attore turco Can Yaman. Il bellissimo attore ha deciso di intraprendere un percorso introspettivo, raccontandosi attraverso delle righe. Il libro si chiama “Sembra strano anche a me” e racconta la vita di Can dall’infanzia fino alla popolarità con le soap opere turche, che sono state seguite da milioni di persone. Siamo sicuri che anche il libro terrà incollati alle pagine. Si può trovare da Mondadori e altre librerie, nonché nelle piattaforme adibite alla vendita online.

Non solo le donne ma anche gli uomini apprezzeranno questi libri entusiasmanti. Soprattutto se appassionati della moda e del giallo nel caso di “House of Gucci”, e della Turchia nel caso del libro di Can Yaman, il quale lo vedremo prossimamente nella serie “Viola come il mare” insieme alla stupenda Francesca Chillemi.

Inoltre, un altro libro bestseller molto emozionante dalla storia coinvolgente è quello della regina della moda, che rivela i segreti che l’hanno portata a inventare il profumo più famoso di tutti i tempi.

