Siamo veramente in tanti a essere attratti dalle ultime tendenze e siamo costantemente alla ricerca dei capi all’ultimo grido. Il team di ProiezionidiBorsa ha spesso dedicato tempo a questo fantastico mondo in cui si cela dietro dedizione e cura dei dettagli.

I consigli sulla moda sono davvero infiniti, perché la moda è come una corsa inarrestabile. “La moda passa ma lo stile resta”. Questa celebre citazione dell’iconica Coco Chanel rappresenta l’essenza del fashion-style. È vero che la moda passa. Le tendenze vanno e vengono come nel caso di questi capi d’abbigliamento che sicuramente abbiamo dentro l’armadio. Lo stile è, invece, una caratteristica innata.

Possiamo indossare anche un capo all’ultimo grido, ma se lo indossiamo in maniera poco consona ed eccessiva, rischiamo di sembrare tutto fuorché chic.

Tutte queste “regole” sulla moda le abbiamo imparate anche dai film: basti pensare alla famosissima pellicola “Il diavolo veste Prada” e a Meryl Streep nella sua sublime interpretazione di Miranda Priestly. Possiamo, inoltre, volgere uno sguardo più dettagliato sul mondo della moda e su cosa di cela dietro dalla lettura di un libro, consigliato proprio dalla rivista più letta al riguardo: Vogue.

La moda, comunque, non è intesa solo sul campo dell’abbigliamento e delle sfilate, bensì a 360° gradi. La moda è ovunque: dall’ascoltare musica a quale design scegliere per la casa. Ecco perché gli appassionati di moda non possono perdersi questo libro scritto da un esperto di stile.

“La moda contemporanea. Arte e stile dagli anni Sessanta alle ultime tendenze”

Un tuffo nel passato e uno sguardo rivolto al futuro e, ovviamente, al presente è descritto in questo libro da Fabriano Fabbri. Professore all’Università di Bologna, la più antica e una delle più prestigiose, insegna “Stili e arti del contemporaneo, Forme della moda contemporanea e Contemporary fashion”.

Un autore alquanto esperto di ciò di cui sta parlando. Ne “La moda contemporanea. Arte e stili dagli anni Sessanta alle ultime tendenze”, pubblicato da Einaudi Editore, l’autore esamina le diverse scelte degli stilisti. A tutto fa da cornice la musica, la letteratura e l’arte.

Raccontato da una prospettiva del tutto originale e innovativa, questo libro analizza dettagliatamente i diversi stilisti che si sono succeduti. L’autore li descrive come se fossero dentro un ring: una sfida tra gli avanguardisti e i “passatisti”.

Nel libro si citano stilisti importanti, che hanno fatto la storia e che continuano a impressionarci con le loro collezioni. Valentino, Lagerfeld, Versace, Moschino giusto per citarne alcuni. Cosa stiamo aspettando? Non ci resta che leggere questo libro.. alla moda!