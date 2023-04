Donne belle a 60 anni: ecco i 2 segreti di bellezza di Andie MacDowell per essere attraenti

Andie McDowell è un’attrice americana molto amata, sempre splendida ancora oggi a ben 65 anni. Tra i suoi segreti di bellezza due sono legati alla sua personale skincare e sono davvero semplici. Scopri quali sono e copiali subito!

Andie McDowell è un’attrice, regista e modella americana molto amata in Patria e famosa per film come Quattro matrimoni e un funerale. A 65 anni Andie conserva ancora la stessa radiosità e la freschezza del suo viso come quando era giovane. Non a caso, tra tutte le star, è fra le più conosciute testimonial di campagne pubblicitarie di case cosmetiche, come L’Oréal. Ma come fa l’attrice a mantenere un viso così splendente? Lei stessa ha rivelato 2 suoi segreti davvero semplicissimi.

Donne belle a 60 anni, la semplice skincare

Andie MacDowell ha dichiarato di non amare molto una routine di bellezza troppo complicata. Il suo viso fresco è il risultato di due semplici accorgimenti. Il primo è un consiglio che si da, in genere, a tutte le donne. Ed è

quello di non dormire mai con il trucco. Questo perché i cosmetici impediscono alla pelle di traspirare regolarmente durante la notte, ostacolando la rigenerazione cellulare. E favorendo la comparsa di rughe. Il secondo segreto di Andie è invece quello di non uscire mai all’aperto senza indossare una protezione viso solare. Che lei ha scelto con fattore 50 per la sua carnagione chiara. Forse poche donne sanno che sarebbe essenziale indossare sempre una protezione solare anche quando non è estate.

L’importanza della protezione solare per la pelle non solo in estate

Non solo in estate ma anche in primavera, autunno e pure in inverno, per il bene della pelle del viso si dovrebbe mettere la protezione solare. Questo perché i raggi UV sono sempre presenti, anche quando ci sembra che il sole non ci sia. Proteggere la pelle del viso anche quando non è estate è fondamentale per rallentare il processo di invecchiamento e inibire la comparsa delle rughe. Per questo Andie MacDowell fa parte di quelle donne belle a 60 anni. L’uso quotidiano della protezione solare le ha regalato luminosità ed elasticità impedendo ai raggi UV di penetrare nella pelle.

Una crema con protezione solare SPF50, come quella che usa la MacDowell, può diventare un ideale trattamento quotidiano anti età. L’ampio spettro permette di combattere i raggi UV, ma anche IR-A e particelle inquinanti. Puoi applicare la crema ogni mattina, al risveglio, prima di truccarti. Sarai protetta dalla formazione di rughe, macchie e la tua pelle sarà più

elastica.