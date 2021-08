Il caldo torrido delle ultime settimane ha messo a dura prova i nostri amati amici vegetali.

Ad una manciata di ore da Ferragosto, per molte persone l’estate sembra già un ricordo. Per molti, infatti, è già tempo di prepararsi alle attività e alla routine di settembre.

I Lettori dal pollice verde sanno che questo è il periodo in cui la maggior parte delle piante del nostro giardino ha già regalato grandi soddisfazioni. In un tripudio di profumi, colori e forme migliaia di balconi, terrazzi e giardini, sparsi in tutta Italia, si sono trasformati in veri e propri contenitori d’arte e Natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Più volte la Redazione si è occupata della cura di piante e fiori, scovando i migliori consigli e trucchetti per avere arbusti sempre sani, brillanti e rigogliosi.

Ad esempio, ecco con non avere mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia.

Per chi è già proiettato all’autunno, invece, ecco come può prepararsi per avere bellissimi balconi in fiore anche a settembre con questa pianta spettacolare.

Per un balcone strepitoso e fiorito fino ad ottobre, infine, è questa la pianta bellissima e facile da coltivare.

Ma come far durare fiori e piante che abbiamo sui nostri balconi ancora per qualche tempo?

In pochi sanno che basta davvero poco per prolungare la fioritura ed avere piante bellissime fino a fine settembre

Il primo consiglio utile per aiutare le piante a vivere più a lungo è quello della mondatura. Tale pratica consiste nell’eliminare dalla pianta tutti gli elementi secchi, potenzialmente nocivi e inutili.

In che modo? Basta indossare i guanti e con l’aiuto di un paio di forbici da giardiniere tagliare ed eliminare fiori secchi, accorciando anche di pochi centimetri i gambi.

Le temperature calde favoriscono ancora un’abbondante fioritura, dunque eliminare le foglie basali più vecchie, ingiallite o secche garantirà che la pianta concentri le proprie energie solo sui nuovi boccioli.

Poi, una buona pulizia farà in modo di evitare accumuli inutili di foglie secche e residui che comportano, generalmente, la formazione di malattie e marciume.

Al contrario di ciò che si possa pensare, a fine agosto le innaffiature vanno diminuite gradualmente e non aumentate. Tuttavia, toccare con le mani il terreno rappresenta sempre un ottimo metodo per capire se e quanto dobbiamo idratare la nostra pianta. Per evitare errori e regolare le innaffiature si consiglia di utilizzare innaffiatoi dal becco sottile.

Altro piccolo trucchetto è quello di concimare ancora le piante anche per il mese di settembre. Consigliati sono i preparati liquidi per piante già fiorite. Ottimi quelli meno ricchi di sostanze nutritive che, invece, potevano essere indispensabili per velocizzare la fioritura di inizio estate.

Infine, non bisogna dimenticare di scuotere il terriccio in superficie. Il sole ma anche il calcare dell’acqua tende a creare uno strato compatto di terreno intorno alla pianta. Rompere questa crosta dura e scuotere il terreno sarà un aiuto incredibile per la salute della nostra pianta. Quest’ultima, infatti, potrà assorbire meglio l’acqua e i concimi.

Ed ecco che basta davvero poco per prolungare la fioritura ed avere piante bellissime fino a fine settembre.