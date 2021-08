Ci sorprenderà sapere che è questo il libro emozionante che non può mancare sotto l’ombrellone

In molti sono già rientrati dalle ferie estive, altri stanno per partire. Per la maggior parte, però, una delle costanti estive è rappresentata dalla compagnia di un buon libro.

Infatti, non importa dove si trascorrano le vacanze, al mare o in montagna la compagnia di un buon libro può davvero svoltare qualsiasi giornata.

Tuttavia uno dei momenti preferiti da molti per leggere sotto l’ombrellone. Infatti, quale momento si rivela più propizio per immergersi in un buon libro dell’ozio estivo in riva al mare.

Già in precedenti articoli apparsi sulle pagine di ProiezionidiBorsa si era trattato di interessanti libri da portare sotto l’ombrellone. Si era scritto di “Yoga” di Emmanuel Carrère e dell’ultima fatica di Valérie Perrin “Tre“.

Oggi si viaggerà lontano dall’Europa e si andrà in Giappone con l’ultima uscita dell’autore giapponese Toshikazu Kawaguchi:“Basta un caffè per essere felici”.

Ci sorprenderà sapere che è questo l’emozionante libro che non può mancare sotto l’ombrellone

Il romanzo di cui si sta scrivendo è ambientato in una piccola città giapponese dove si trova una caffetteria molto speciale.

“Basta un caffè per essere felici” è il seguito del fortunato romanzo “Finché il caffè è caldo”.

Con la prima opera l’autore ha venduto più di un milione di copie in Giappone, e in Italia è rimasto nelle classifiche per molti mesi dopo l’uscita.

Tuttavia, questo ultimo libro è leggibile anche senza essersi immersi nel primo romanzo.

Le ambientazioni sono le medesime ma le storie nettamente diverse. Nella caffetteria, attirati dal profumo del caffè, i protagonisti vivranno esperienze indimenticabili. Non dovranno fare altro che appoggiare le labbra alla tazzina e questo li farà rivivere il momento esatto in cui una decisione sbagliata ha cambiato loro la vita.

Tutti i personaggi che ci vengono presentati si renderanno conto che non è necessario cancellare il passato per essere felici.

Alla fine la conclusione a cui giungono tutti i protagonisti è la medesima. Si tratta di una storia emozionante capace di intrigare qualsiasi lettore anche se non si conoscono l’autore né il primo romanzo.

La lettura è facilitata dalla divisione in quattro capitoli che renderà il romanzo scorrevole. Una lettura piacevole e ricca di sentimenti capace di far riflettere, divertire ed emozionare.

Non si svelerà al Lettore la conclusione a cui giungono i protagonisti. Si tratta di un qualcosa che si scoprirà solamente accingendosi alla lettura. Infatti, ci sorprenderà sapere che è questo il libro emozionante che non può mancare sotto l’ombrellone.