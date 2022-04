Dolori articolari, disturbi digestivi e arrossamento della pelle potrebbero derivare da questa sostanza contenuta in pomodori, melanzane, patate e peperoni

Le Solanaceae o Solancee sono una famiglia di piante estremamente importante per l’uomo. Infatti, molte specie di questa famiglia sono diffusissime nella nostra alimentazione. Tra i vegetali più importanti, appartenenti a questa categoria, troviamo pomodori, melanzane, patate, peperoni e peperoncini. Non solo, troviamo anche una serie di piante molto utilizzate in ambito medico da cui si ricavano droghe e farmaci. Tra queste la belladonna, l’atropina, il tabacco ma anche le bacche di Goji. Sempre a questa famiglia appartengono anche piante velenose come la datura.

Quello che caratterizza questa famiglia di piante è la presenza di sostanze che si chiamano alcaloidi. Ci sono varie ipotesi sulla loro funzione. Intanto secondo alcuni funzionerebbero come eccitanti del ricambio vegetale, cioè sarebbero coinvolte nella crescita delle piante. Per altri servirebbero a proteggere le piante dall’accumulo di quantità tossiche di aminoacidi. Per altri ancora, la loro carica velenosa agirebbe come insetticida naturale per parassiti e insetti che attaccano le piante.

Pomodori, patate, melanzane, peperoni e peperoncini

Delle solanacee noi mangiamo, essenzialmente, i frutti, come appunto pomodori, melanzane, patate e peperoni. Le piante che ci regalano questi frutti producono anche gli alcaloidi, sostanze, come si è visto, con una certa carica velenosa. Tra l’altro questi alcaloidi sono maggiormente presenti nelle parti verdi, o nei frutti acerbi così come nelle patate che germogliano.

Alcuni associano dolori articolari, disturbi digestivi e arrossamento della pelle proprio agli alcaloidi assunti tramite l’ingestione di queste verdure. In realtà, non ci sono ricerche scientifiche che correlano il consumo di pomodori, patate e altre verdure di questa famiglia con l’insorgenza di questi disturbi. Ove l’interessato avesse tale sospetto dovrebbe recarsi da uno specialista per verificare se effettivamente, all’interno di una dieta bilanciata, i frutti delle solanacee possano infastidirlo.

Dolori articolari, disturbi digestivi e arrossamento della pelle potrebbero derivare da questa sostanza contenuta in pomodori, melanzane, patate e peperoni

Oltretutto, pomodori, melanzane, patate e peperoni hanno ottime proprietà nutrizionali fondamentali per il nostro organismo. Altro che dolori articolari, disturbi digestivi e arrossamento della pelle, le solanacee apportano vitamine, minerali, fibre e antiossidanti. Possiamo trovare la vitamina C nei peperoni, la capsaicina nei peperoncini. I pomodori contengono vitamina C e licopene, con proprietà antitumorali. Le melanzane sembrano avere effetti sulla prevenzione del cancro e delle malattie cardiovascolari. Dunque, più che dolori articolari, arrossamento delle palle e disturbi digestivi queste verdure sembrano essere alleate della salute.

