Dolci facili ed economici con mirtilli e lamponi per veloci spuntini estivi con poche calorie

Se, nonostante il caldo e la dieta per la prova costume vuoi concederti un dolcetto, prova queste ricette con mirtilli e lamponi di livello facilissimo.

Anche se in estate siamo tutte più impegnate a mantenere la linea, è impossibile che ogni tanto non venga voglia di uno spuntino goloso. Il giusto compromesso tra dolce e salutare è ovviamente la frutta, ottima da gustare al naturale, come anche in frullati o drink dissetanti. Ma perché non inserirla anche in torte, muffin, biscotti e altri sfiziosi dolcetti da preparare in pochi minuti e servire per la merenda?

Di seguito, trovi alcune idee per dolci facili ed economici con mirtilli e lamponi, perfetti da cucinare per grandi e piccini.

Tanto gusto in poco tempo

Partiamo dal presupposto che mirtilli o lamponi, e i frutti di bosco in generale, sono tra i più consumati in questo periodo. Generalmente, i cestini di frutti rossi non costano molto e in ogni caso si può sempre ripiegare sui sacchetti di prodotto surgelati. Per le ricette che proponiamo di seguito vanno bene entrambi e devi aggiungere solo pochissimi altri ingredienti per completare la preparazione. Ad esempio, ti bastano una ciotola di mirtilli e 200 g di cioccolato fondente per fare, appunto, delle deliziose monoporzioni di mirtilli glassati al cioccolato.

E servono solo 60 g di mirtilli, una banana e 100 ml di latte per realizzare dei gustosissimi ghiaccioli, pronti in meno di 5 minuti.

In alternativa, puoi sempre orientarti su dei dolci altrettanto semplici, come la torta in teglia ai mirtilli o la ciambella senza burro. Oppure, sempre per stare su qualcosa di sufficientemente light, potresti anche sperimentare i muffin di riso e mirtilli. Ci credi che sono sufficienti solo 15 minuti prima di gustare la tua dolce merenda? Infine, ancor più semplicemente, potresti fare dei simpatici spiedini con anguria e mirtilli, freschi e dissetanti.

Ma passiamo invece adesso agli altri frutti di bosco amatissimi, ovvero i lamponi: sono così dolci e succosi che uno tira l’altro. Anche in questo caso, non mancano ricette facilissime e rapide in cui inserirli per una pausa merenda di tutto rispetto. Cominciamo dalle cose più semplici, come la mousse di yogurt greco con lamponi e pistacchi o i ghiaccioli bicolore pesche e lamponi. In alternativa, potresti anche preparare una smoothie bowl con lamponi, banana e pistacchi da guarnire con freschissime scaglie di cocco. A tal proposito, spostandoci sul versante torte estive, impossibile non citare la cheesecake con yogurt al cocco e lamponi.

Oppure, un altro abbinamento assolutamente consigliato che non puoi non provare è quello con il cioccolato. Anche in questo caso hai diverse opzioni, tutte ugualmente facili e pronte in meno di 20 minuti. Prova la torta tenerina o la bundt cake con cioccolato e lamponi, come anche il rotolo al cacao ripieno di mascarpone e lamponi.