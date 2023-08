Risparmia sulle bollette del gas con queste ricette senza cottura perfette per stupire famiglia e amici

Le idee più semplici da realizzare per cene o pranzi in compagnia quando fa caldo e non vuoi accendere forno o fornelli.

Se già di solito non hai la minima voglia di cucinare, è molto difficile che proprio nei mesi estivi maturi un istinto culinario senza precedenti.

I motivi sono diversi: c’è afa e vuoi quindi evitare di esporti anche al calore fornelli oppure non hai appetito e non sai cosa preparare.

In ogni caso, bisogna pur mettere in tavola qualcosa per deliziare il palato di famiglia o amici e quindi serve qualche geniale intuizione.

Risparmia sulle bollette del gas con queste ricette senza cottura pronte in 10 minuti e coloratissime, ideali per cene o pranzi in compagnia.

La semplicità in tavola

Una ricetta che presta benissimo al periodo estivo e di cui esistono decine di varianti tutte ugualmente golose è la bruschetta.

Di solito viene servita come antipasto fresco prima di un pranzo impegnativo, ma nulla vieta di renderla la portata principale del pasto.

Del resto, ha tantissimi vantaggi: è veloce e facilissima, ma anche sorprendentemente versatile perché si presta a più abbinamenti di sapori.

In questo modo, porti in tavola un piatto semplicissimo ma allo stesso tempo invitante e anche anti spreco perché appunto puoi condirla come vuoi.

Tuttavia, per quanto facile da fare, ci sono almeno 3 regole che dovresti seguire per la realizzazione di una buona bruschetta.

Innanzitutto, è importante scegliere la giusta tipologia di pane.

Deve essere non troppo morbido per evitare che poi si sbricioli e poco alveolato per poter riuscire a trattenere bene il condimento.

Prima di abbrustolirlo, inoltre, ti consigliamo di spennellare con un filo d’olio per un risultato ancora più croccante.

Infine, ricorda che la bruschetta va insaporita subito con olio, sale e pepe mentre il resto del condimento può essere aggiunto anche dopo.

E se desideri una nota di sapore in più, ti basta strofinare dell’aglio sulla base della bruschetta.

Risparmia sulle bollette del gas con queste ricette senza cottura: cosa aspetti a cucinarle tutte?

Visto che abbiamo parlato di condimento, non resta che scoprire in quanti modi deliziosi puoi realizzare le tue bruschette.

La ricetta classica, come è noto, prevede di condire il pane con pomodori, olio, sale e basilico oppure origano a seconda dei gusti.

Ma volendo potresti anche aggiungere della cipolla cruda tritata fine o un mix di erbe aromatiche come maggiorana e menta.

Oppure ancora, potresti abbinare alla classica versione al pomodoro alcuni cubetti di mozzarella e fare una sorta di bruschetta caprese.

Attenta però a far scolare per qualche minuto la mozzarella prima di posarla sul pane così che non lo inumidisca eccessivamente.

A proposito di formaggio, puoi anche fare delle bruschette con zucchine e robiola o con prosciutto crudo e stracchino.

Se preferisci il pesce, invece, hai due opzioni: tonno e cipolla oppure anche salmone, rucola e capperi su una base di burro fresco.

Infine, se ti piacciono tanto le verdure, punta sulla bruschetta con tris di peperoni, zucchine e melanzane o con gli ortaggi che hai a disposizione.