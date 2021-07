Molti di noi in questo periodo desiderano andare in Provenza per assistere al meraviglioso spettacolo di fioritura della lavanda. Questa deliziosa pianta, però, non è solo tipica del Sud della Francia, ma di tutta l’area mediterranea.

Per cui anche i nostri terreni sono perfetti per coltivarla. Se l’abbiamo già fatto, oggi spieghiamo come mantenerla in salute a lungo. Ecco subito una piccola guida che spiega il segreto che pochi conoscono per evitare che la lavanda si secchi o ingiallisca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una pianta facile da tenere

La lavanda è un arbusto semplice da mantenere e che non necessita di particolari cure. Infatti è molto adattabile e, una volta posta nel giusto terreno, non ha moltissime necessità. Spesso queste piante non hanno nemmeno bisogno di essere annaffiate perché si nutrono dell’acqua piovana.

Se invece posizioniamo la lavanda al coperto, questa va bagnata circa una volta a settimana. È meglio, però, preferire comunque un terreno rispetto al vaso o alla balconette. Le temperature possono essere sia alte che basse senza che questa soffra particolarmente. Il periodo ideale per piantarla è rappresentato dalle stagioni miti come autunno e primavera.

Il segreto che pochi conoscono per evitare che la lavanda secchi o ingiallisca

Nonostante la sua tenacia, è possibile che la lavanda secchi o ingiallisca. Questo può succedere a causa del terreno che deve avere tre caratteristiche: essere ben drenato, spazioso e abbastanza profondo. Questo significa che il fondo deve essere sabbioso e leggero in modo che l’acqua possa defluire facilmente ed evitare i ristagni.

Infatti le sue radici in un ambiente troppo umido potrebbero marcire e quindi portare la pianta a seccare. Inoltre, è meglio scegliere un terreno che goda di una buona esposizione solare e di un clima abbastanza ventilato. In questo modo, anche se dovesse piovere troppo, la terra eviterà di inumidirsi eccessivamente.

Approfondimento

L’incredibile pianta da interni praticamente indistruttibile che ammalierà sia gli ospiti che gli abitanti di casa per la sua bellezza