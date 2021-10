Quest’ultimo anno e mezzo caratterizzato, causa pandemia, da una nostra maggiore permanenza in casa non ha aiutato il nostro fisico. Sedentarietà e malumori vari hanno provocato sempre più spesso in noi voglia di gratificazione, che troviamo sempre nel cibo. Ovviamente quest’ultimo, per tirarci su il morale dovrà attiraci come un diavoletto: dolci, fritti, alcolici, merendine e insaccati sono solo un esempio. Ecco, quindi, i migliori trucchetti per non aprire più il frigorifero e la dispensa mangiando a sbaffo.

Cosa ci aiuta, cosa ci distrugge

Nella dispensa a fianco ai prodotti nocivi sono presenti anche tutti quegli alleati del nostro organismo. Alle proprietà della verdura di stagione, al litro e mezzo di acqua giornaliera non dobbiamo dimenticare la frutta secca e le spezie. Queste ultime ci aiuteranno a insaporire piatti evitando l’uso eccessivo di sale o olio. Di tutt’altro riguardo ci sono tutte quelle pietanze che al nostro corpo apportano solo calorie. I cibi dei fast-food, i conservanti dei cibi pronti o le farine raffinate che, se consumati in maniera eccessiva, non danno nulla di buono. A quest’ultime sempre meglio preferire quelle integrali. Se poi un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno, berne di più potrebbe aumentare anche il rischio tumorale.

I migliori trucchetti per non aprire più il frigorifero e la dispensa mangiando a sbaffo

L’elenco che leggeremo diventerebbe nullo senza il consiglio principale, cioè quello di avere tanta forza di volontà. Senza di quella i nostri suggerimenti sarebbero vani.

Siamo lungimiranti: lasciarsi andare nel mangiare una ghiottoneria non ci farà pensare che stiamo compiendo un passo indietro nel nostro percorso al benessere.

Niente TV: consumare i pasti ipnotizzati da uno schermo tenderà a farci mangiare senza apprezzare e renderci conto di quello che stiamo facendo.

Altri divertimenti: se come detto il frigo è una gratificazione, cerchiamo di trovarne altre esternamente alla cucina. Iscriverci in palestra, andare a correre o portare il cane a fare una passeggiata sono solo alcuni esempi.

Frigo pieno: sembra un controsenso, ma il frigo deve essere pieno. Pieno di buon cibo e facendo attenzione a ciò che si compra. Affidarci ad un nutrizionista che organizza la nostra settimana a tavola è un ottimo suggerimento. Avere tutti i pasti già a portata di mano ci porterà a fare spesso spesa così da avere sempre la dispensa pronta alla giornata. Un frigo vuoto, oltre a impressionarci negativamente, ci porterà quasi sicuramente ad affidarci ad una consegna a domicilio, probabilmente di cibo spazzatura.