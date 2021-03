Gli effetti del tempo sono una bella gatta da pelare. Purtroppo non è possibile rimanere sempre giovani, anche se è il sogno di tutti. Ma per fortuna esistono degli accorgimenti e trucchi. Abitudini che ci aiutano a rallentare l’effetto del passare degli anni sulla nostra pelle. Applicandoci è possibile ridurre la comparsa delle rughe. Il problema è che esistono delle abitudini che hanno l’effetto contrario. Cosa che facciamo ogni giorno senza sapere che possono farci invecchiare prima.

Dobbiamo abbandonare questa cattiva abitudine se non vogliamo invecchiare prima

Sicuramente la prima cosa che ci viene in mente è il fumo. Diversi studi hanno dimostrato che l’aspettativa di vita si riduce per le persone che fumano. Oltre a portare diversi problemi di salute, la pelle subisce un invecchiamento precoce. E si formano prima le rughe intorno alla bocca. Chiamate appunto, rughe da fumatore. Queste fastidiose lineette si formano proprio per il movimento delle labbra quando si fuma. Ma un effetto simile si può avere con questa cattiva abitudine di cui parleremo oggi.

Perché non dovremmo bere in questo modo?

Di cosa stiamo parlando? Delle cannucce. L’abitudine di bere da bottiglie o lattine con le cannucce è uno sfizio che ci portiamo dietro da bambini. Tanto che le cannucce sono così utilizzate nel mondo, che ora si realizzano in materiali riutilizzabili. Proprio per evitare di inquinare. Ma dovremmo smettere di usarle se non vogliamo le rughe. Infatti il movimento delle labbra per bere dalla cannuccia è come quello che si fa per fumare. Più si utilizzano le cannucce e più si formeranno prima delle rughette intorno a bocca e labbra. Incredibile, vero?

Quindi, dobbiamo abbandonare questa cattiva abitudine se non vogliamo invecchiare prima. Se vogliamo sembrare più giovani a lungo meglio dimenticarci delle cannucce. Usiamo i bicchieri che non ci costringono a contrarre la bocca per bere. E la nostra pelle ci ringrazierà.

