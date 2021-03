Non sempre abbiamo la possibilità di preparare una ricetta con calma e serenità. Il più delle volte infatti si tratta di una corsa contro il tempo per riuscire ad avere tutto pronto prima che arrivino gli ospiti. Non solo nelle grandi occasioni, ma anche nella vita di tutti i giorni accade di trovarsi sempre di fretta. Tra lavoro, pulizia della casa e impegni, non abbiamo tutta questa possibilità di spendere ore e ore ai fornelli. Bene, per questo motivo, oggi presentiamo una ricetta che, proprio perché non richiede nessun tipo di cottura, si prepara veramente in pochi attimi. Infatti bastano solo cinque minuti e tre ingredienti per portare in tavola questi dolcetti irresistibili.

Per diverse occasioni

Quando disponiamo di tanto tempo da poter dedicare alla preparazione di una determinata ricetta di certo abbiamo maggiori probabilità di presentare un ottimo piatto. Nonostante questo, conoscendo le giuste ricette per le giuste occasioni, anche con poco tempo possiamo comunque fare un’ottima figura, sia con gli ospiti che con la famiglia. Quello che andremo a vedere ne è un ottimo esempio. Scopriamo dunque di cosa si tratta. Infatti bastano solo cinque minuti e tre ingredienti per portare in tavola questi dolcetti irresistibili.

Biscotti alle mandorle

Oggi presenteremo come preparare dei biscotti alle mandorle freddi, chiamati così proprio perché non hanno bisogno di nessuna cottura. E questo, come possiamo immaginare, ci farà risparmiare moltissimo tempo. Infatti saranno necessari solamente pochi minuti per realizzarli. Dunque tutto quello che ci serve è rappresentato da duecento grammi di farina di mandorle, trenta di latte di mandorle e trenta di zucchero.

Iniziamo procurandoci un recipiente e inseriamo al suo interno la farina di mandorle e quindici dei trenta grammi di zucchero. Dopodiché aggiungiamo anche il latte e andiamo a mescolare il tutto. Una volta che avremo ottenuto un composto denso e omogeneo ricaviamo tanti piccoli pezzi, in relazione ovviamente a quanti biscotti vogliamo preparare. Diamogli la forma che più preferiamo e, come ultimo passaggio, ricopriamoli con lo zucchero rimasto. Ecco che, con cinque minuti e soli tre ingredienti, potremo donare a chi vogliamo uno snack a dir poco delizioso.