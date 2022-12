Divano, come stiamo seduti? Ecco le posizioni più comuni che possono costare caro

Stare sul divano a studiare, guardare la tv o leggere un libro può diventare pericoloso per la salute. Ecco le indicazioni per tenere la posizione corretta.

Anche il modo di stare seduti sul divano può influire sulla salute. Il riferimento è soprattutto a problemi che potrebbero scaturire da posizioni errate, soprattutto se tenute nel tempo in maniera prolungata. Gli effetti negativi sarebbero soprattutto per la schiena, con un impatto non certo facile da assorbire per la qualità della vita.

Divano, come stiamo seduti? Gli errori che tanti sottovalutano

Come si può evitare un mal di schiena innescato da una postura non corretta tenuta sul divano? La prima cosa da fare è prendere contezza di ogni posizione potenzialmente errata ed evitarle.

Non se ne può indicare solo una, semplicemente perché lo sono tutte quelle che fuoriescono dalle linee guida indicate dagli esperti.

Non si dovrebbe, ad esempio, mai allontanare il bacino e il dorso dallo schienale. In una seduta ideale, invece, si richiederebbe aderenza tra le parti citate. Non è un mistero che in molti tendano a “sprofondare”, illudendosi che scivolando verso il bordo abbiano una seduta più comoda mentre si legge un libro o si guarda la tv.

Perché l’utilizzo dei cuscini potrebbe aiutare

Tenendo il bacino staccato dallo schienale si andrebbe ad acquisire una postura che finirebbe per alterare quella che è la fisiologica curvatura della colonna vertebrale. E, a proposito di ciò, la parte lombare dovrebbe stare leggermente più staccata. Tant’è che si consiglia eventualmente anche di porre un piccolo cuscino nella zona.

Attenzione, inoltre, a testa e collo. La soluzione ideale prevedrebbe che essi stiano in linea con la colonna, possibilmente appoggiati a un sostegno che consenta di favorire la rilassatezza generale. Anche in questo caso potrebbe essere utile aiutarsi con un cuscino, qualora il divano di cui si dispone non abbia una soluzione ad hoc.

La posizione ideale delle gambe sarebbe da inquadrare attraverso l’angolo tra le cosce e la schiena. L’ampiezza ideale dovrebbe essere ad angolo retto o di 110 gradi. Si tratta del parametro reale da considerare, tenuto conto che non sarebbe un problema tenere gambe sollevate o con i piedi appoggiati a terra.

Ok al relax sul divano nel modo giusto, ma attenzione a una vita troppo sedentaria

Questi suggerimenti consentono di godersi nel migliore dei modi i momenti di relax, senza trasformarli in un’insidia. Tuttavia, il modo di stare sul divano, come stiamo seduti e le posizioni da evitare non rappresentano l’unica cosa di cui tenere conto.

Stare troppo seduti e condurre una vita sedentaria, secondo molte ricerche, rappresentano un potenziale rischio per la salute che va anche al di là del mal di schiena. Il consiglio è, ovviamente, quello di evitare posture errate quando ci si rilassa, ma anche di attivarsi per garantirsi un po’ di moto quotidiano. Non serve cimentarsi in attività sportive impegnative e faticose, ma per molti esperti spesso sarebbe utile anche solo una camminata a passo spedito di 30 minuti. Se, ovviamente, non ci sono controindicazioni di qualche tipo.

Soprattutto per chi ha una mansione lavorativa che porta a stare tante ore davanti al computer con tutte le altre criticità che ne derivano.

Chi avverte qualche fastidio dovrebbe sempre rivolgersi al proprio medico per stabilire l’esatta causa e avere le indicazioni corrette per risolverli.