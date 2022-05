Disponibile da maggio su Netflix questa intrigante serie tv che con 10 puntate sta già tenendo molti incollati al divano

Le piattaforme di streaming ci tenevano già compagnia prima della pandemia ma, per molti, sono state una vera scoperta durante i periodi di chiusura. In tanti hanno deciso di iscriversi a piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video, dei veri scrigni ricchi di serie televisive e film. Oltre a queste due categorie troviamo anche degli interessanti documentari, anime di diverso genere e film d’animazione come “Il mio vicino Totoro”. Oggi si andrà alla scoperta della serie televisiva “Avvocato di difesa- The Lincoln Lawyer” tratto dal romanzo La Lista di Michael Connelly. Una serie televisiva in dieci puntate che non ci lascerà il tempo di staccare gli occhi dallo schermo. Un caso dopo l’altro si andrà alla scoperta dell’universo dell’avvocato Haller, il protagonista.

Il protagonista di questa serie televisiva è l’avvocato Mickey Haller che, in seguito ad un incidente, rischia la tossicodipendenza. Questo non solo provocherà la messa in pericolo della sua carriera ma rischierà anche di spingerlo verso un punto di non ritorno. Un precipizio che il nostro protagonista eviterà perché, in seguito alla morte di un collega, ne erediterà i casi. Tra questi anche un procedimento che potrebbe salvargli la carriera e la vita. L’avvocato Haller, infatti, viene chiamato a difendere Trevor Elliot accusato di duplice omicidio. Il caso è difficile perché mancano prove a favore del presunto omicida e il carattere poco conciliante di questo metterà a dura prova le indagini.

Sulla scena, poi, si susseguiranno diversi personaggi tra cui l’ex moglie del protagonista, la ex fidanzata e il futuro marito di quest’ultima. Un personaggio che fonde nei suoi tratti caratteriali quelli di Patrick Jane di The Mentalist ma anche il lato oscuro di Dr. House. La dipendenza da antidolorifici lo rende, infatti, molto simile al famosissimo Gregory House. Protagonisti pieni di difetti, ma anche umanizzati e resi più realistici agli occhi dello spettatore. Una serie che sta avendo molto successo, circa il 90% degli utenti ha apprezzato. Disponibile da maggio su Netflix questa intrigante serie televisiva si lascerà portare avanti una puntata dopo l’altra, ottimo da guardare tutto in un weekend.

