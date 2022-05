Dopo un lungo inverno le temperature tornano a salire e siamo finalmente pronti a metterci sotto il Sole per una tintarella da invidia. Tuttavia per raggiungere questo obiettivo è bene prepararsi nel modo giusto, predisponendo la pelle ad una migliore abbronzatura.

A tal scopo è necessario seguire una giusta alimentazione che possa favorire la pigmentazione della pelle e stimolare la produzione di melanina.

Allo stesso modo, però, è necessario anche prendere le dovute precauzioni se ci mettiamo sotto al Sole.

Di seguito vedremo come preparare la pelle con alimenti che possano favorire l’abbronzatura e come proteggerla con le giuste creme solari.

Come scegliere la giusta crema

Non tutti i tipi di pelle sono uguali e non sempre è sufficiente evitare l’esposizione solare nelle ore più calde. Per proteggere la pelle, non solo da scottature ma anche da problemi ben più gravi, è necessario scegliere la giusta protezione.

Partiamo dal fototipo, distinto in 6 tipologie diverse. Le 6 categorie partono dai soggetti con pelli candide, capelli ed occhi chiari. In questo caso è necessario uno schermo solare alto, possibilmente da 30 a 50, che fornisca protezione da raggi UVA e UVB. Ricordiamo che è importante che la capacità della crema di proteggere da questo tipo di raggi deve essere esposta sulla crema acquistata.

Le categorie di fototipo, poi, salgano gradualmente fino al 6 grado in cui i soggetti hanno pelle e capelli molto scure. Nonostante ciò, rimane imprescindibile utilizzare una protezione solare, anche più bassa, da mettere anche quando il cielo è nuvoloso. Ultimo consiglio degli esperti è quello di applicare la crema con almeno 20 minuti di anticipo all’esposizione e successivamente ogni 2 ore.

Come preparare la pelle ad un’abbronzatura impeccabile e quali creme solari scegliere per l’estate

Da un punto di vista dell’alimentazione, esistono cibi che possono stimolare la produzione di melanina, la molecola responsabile dell’abbronzatura. Per fortuna questi alimenti fanno parte della stagione calda e pertanto sono facilmente reperibile. A tal proposito è consigliabile consumare alimenti ricchi di vitamina A.

Tra questi, su tutti, meritano menzione le carote, alimento salutare e ricco di principi utili per la pelle e non solo. Come noto le carote sono anche un alleato della vista infatti.

Assieme alle carote potrebbe essere utile il consumo di albicocche, melone giallo, ciliegie, pomodori, pesche e cocomero.

Tuttavia prima di metterci sotto i raggi del Sole sarebbe opportuno sottoporci ad una visita dermatologica, specialmente nei casi di pelle più delicata.

