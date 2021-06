Partecipare ad un programma per farsi conoscere e divulgare le proprie passioni, non è difficile basta partecipare ad una selezione. In questi giorni sono aperti i casting del programma televisivo “il pranzo è servito”. Per chi ama la cucina e i quiz deve cogliere al volo questa opportunità. Il programma televisivo andrà in onda dal 28 giugno 2021 alle ore 14,00 a conduzioni di Flavio Insinna. Di seguito tutte le istruzioni per poter partecipare ai provini.

Aperti i casting dello storico programma televisivo “il pranzo è servito”. I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono:

a) essere maggiorenne;

b) amanti dei quiz;

c) rispondere a domande sorprendenti e curiose;

e) spiccato intuito;

f) mettersi in gioco;

g) i candidati devono essere selezionati tramite la pagina del casting Rai.

Sono esclusi collaboratori, dipendenti ed ex dipendenti della Rai e della società Corima srl e società collegate o controllate.

Inoltre, sono escluse dalla selezione le persone che hanno rapporti di parentela con i soggetti sopra indicati. Infine, esclusi anche coloro che hanno già partecipato come concorrenti a trasmissioni da gennaio 2021. Esclusi anche chi ha condanne penali o procedimenti penali in corso.

Come iscriversi

“Il pranzo è servito” è un programma storico, condotto inizialmente da Corrado nell’edizione del settembre 1982. A breve tornerà sugli schermi televisivi, e precisamente su Rai 1 dal 28 giugno al 10 settembre 2021 alle ore 14,00.

Per poter partecipare al programma come concorrenti, bisogna presentare la propria candidatura online tramite il sito rai.it a questa pagina.

La selezione è semplice, inizierà con una breve intervista telefonica. Se il candidato risponde ai quesiti richiesti, la Rai procederà con un provino videoregistrato. La registrazione può essere svolta anche a distanza, oppure nelle sedi facilmente raggiungibili senza oneri a carico della Rai.

Le persone selezionate saranno convocate alla produzione del programma “il pranzo è servito”, nel giorno e ora stabiliti dalla produzione.

