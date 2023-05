Dire addio a rughe, macchie sul viso e zampe di gallina? È possibile con i consigli dei vip per la primavera 2023

I rimedi naturali sono i migliori quando si tratta della salute del proprio viso. La pelle in molti punti è delicata ed è necessario adottare cure particolari anche se fatte in casa. Soprattutto quando la stagione calda si avvicina. Ecco alcuni suggerimenti che arrivano dai vip.

Quando le giornate di sole diventano intense, caldo e stanchezza potrebbero colpire la pelle del viso inaridendola e creando numerosi problemi. In casa abbiamo diversi prodotti che possiamo utilizzare per inventare scrub o creme che proteggano la pelle soprattutto quando usciamo. Agenti atmosferici e fattori ambientali sarebbero causa di sofferenza della pelle del viso e porterebbero conseguenze negative.

Adriana Lima farebbe molta attenzione alla pulizia. Eliminare le cellule morte attraverso uno scrub esfoliante e grazie l’aiuto di una spazzola in fibra naturale. Questo il suo consiglio. Massaggiare la cute la libererebbe dalle presenze ingombranti. E quando utilizza creme solari? Cotone e acqua micellare per una regolare pulizia. La pelle deve poter respirare.

Abbronzatura perfetta

Dire addio a rughe, macchie sul viso e zampe di gallina non è facile in primavera. Soprattutto quando iniziamo ad abbronzarci. L’abbronzatura è un problema che riguarda tutte le persone. Se nei primi mesi caldi vogliamo già essere abbronzati senza danneggiare la pelle utilizziamo lo stesso metodo che i consulenti di bellezza suggeriscono alle star per l’inverno. Aggiungiamo un paio di gocce di olio di carota alla nostra crema di bellezza. Il sole che prendiamo nei pomeriggi primaverili potrebbe non bastare per una abbronzatura perfetta. Questo rimedio è utilizzato da Monica Bellucci per migliorare il colorito.

Jessica Alba invece preferisce lo yogurt come maschera doposole per prendersi cura della pelle evitando macchie e rughe indesiderate. I probiotici contenuti nello yogurt magro aiutano la pelle a rigenerarsi limitando i danni dei raggi solari. È un alimento molto importante che da sostanza e luminosità nella maniera più naturale possibile.

Dire addio a rughe, macchie sul viso e zampe di gallina

Cosa consiglia l’estetista di fiducia a Uma Thurman? Per avere una bellezza radiosa e una pelle fresca e senza zampe di gallina, tagliare a fette un cetriolo fresco da applicare al viso e volendo anche al décolleté. L’idratazione sarà di ottimo livello perché il cetriolo è composto da acqua per il 90%. Questo rimedio ci permette senza spendere tanti soldi di avere un alleato prezioso nella difesa della pelle del nostro viso. Non è detto che i rimedi più costosi siano i migliori, con pochi ingredienti possiamo fare tanto, la cura del viso deve essere sempre una priorità.

Lo sa Linda Evangelista che è stata una delle modelle più desiderate di sempre. Idratare è una necessità di ogni giorno se vogliamo eliminare rughe e inestetismi. Lei lo fa 2 o più volte durante la giornata soprattutto in primavera e in estate. Bere 2 litri di acqua cominciando presto al mattino e usare creme biologiche idratanti sarebbe il suo impegno quotidiano per mantenere la pelle giovane. Combattere la disidratazione con l’alimentazione è un altro consiglio di cui non possiamo fare assolutamente a meno.