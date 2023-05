Vuoi evitare che il correttore vada nelle pieghette evidenziando le rughe sotto gli occhi? Ecco come devi applicarlo

Non è sempre facile trovare i prodotti make-up giusti per nascondere le discromie e le rughe, soprattutto nella zona del contorno occhi. Oltre al fondotinta, anche il correttore potrebbe aiutarci a camuffare le imperfezioni. Vediamo come applicarlo e quale prodotto scegliere per evitare che segni ulteriormente la zona degli occhi e vada a fissarsi solo nelle pieghe.

Conoscere la propria tipologia di pelle ci permette di scegliere i prodotti make-up giusti, che esaltano i punti di forza del viso e camuffano le imperfezioni.

Ad esempio, chi ha una pelle grassa dovrà scegliere un fondotinta opacizzante che aiuti a regolare la produzione di sebo. Chi, invece, ha delle parti secche è necessario che ne acquisti uno idratante, illuminante, capace di non segnare troppo le zone problematiche.

Anche la pelle matura ha le sue esigenze.

Come prendersi cura della pelle matura

Già a partire dai 30 anni la nostra cute comincia a perdere elasticità, compattezza e luminosità. Il rallentamento del rinnovamento cellulare porta inesorabilmente anche alla comparsa delle rughe.

Una pelle matura deve essere necessariamente idratata, ma non solo. Per rallentare l’invecchiamento cutaneo dobbiamo eliminare certe cattive abitudini. Ad esempio, il fumo potrebbe peggiorare il colorito della pelle, mentre l’esposizione prolungata al sole provocherebbe macchie, scottature e rughe.

Per affrontare, nel migliore dei modi, il tempo che passa è necessario bere molta acqua e avere un’alimentazione sana e corretta.

Oltre ad un fondotinta idratante, facciamo attenzione anche alla scelta e all’applicazione del correttore, soprattutto nella parte del contorno occhi.

Questa è una zona molto delicata e sensibile del viso, che dovrebbe essere trattata con prodotti specifici.

Vuoi evitare che il correttore vada nelle pieghette sottolineando imperfezioni, rughe e occhiaie? Ecco cosa devi fare

Se a 20 anni dobbiamo solo coprire le occhiaie nere, con il passare dell’età è necessario anche nascondere le rughe.

Il correttore è un ottimo prodotto make-up per camuffare le imperfezioni.

Ma come applicarlo?

Innanzitutto, se non sei più giovanissima è opportuno idratare la parte del contorno occhi con delle creme specifiche.

È importante scegliere un correttore fluido e facile da applicare. Quelli compatti tenderebbero a segnare ulteriormente la zona.

Vuoi evitare che il correttore vada nelle pieghette? Applicalo picchiettando delicatamente con le dita. In questo modo il prodotto si stenderà perfettamente. Se è necessario, aggiungiamo un secondo strato di correttore.

Prima di applicare altri prodotti, facciamolo asciugare per bene. Questo per evitare di annullare il risultato o creare troppo strato.

Ma attenzione, picchiettiamo il prodotto a “mezzaluna”, cioè solo nella zona dell’occhiaia e nell’angolo interno dell’occhio.

Le caratteristiche del correttore per le pelli mature

Per evitare di evidenziare le rughe presenti nella zona del contorno occhi, scegliamo un correttore leggero ma anche illuminante. Non deve seccare la pelle, ma minimizzare le occhiaie e levigare le linee sottili.

Ricordiamo che per coprire delle occhiaie violacee è necessario usare un prodotto dalla nuance aranciata.