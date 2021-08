Partono nuovamente le campagne di assunzioni in tutta Italia dopo lo stop estivo di questi mesi. Il mondo del lavoro accende i motori e si prepara per un autunno ricco di nuove opportunità per i laureati ma anche per i diplomati.

Dopo le nuove assunzioni al MIUR e dopo aver proposto queste assunzioni a tempo indeterminato che non prevedono la prova preselettiva e quella orale, ecco un’altra importante opportunità.

La Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori la nuova campagna di reclutamento dell’ANAS. Dunque, attenzione perché diplomati e laureati che cercano lavoro per l’autunno non dovrebbero farsi scappare queste nuove assunzioni ANAS.

L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, in precedenza Ente nazionale per le strade, ha reso pubblica, sui suoi canali ufficiali, la volontà di selezionare nuovo personale specializzato da impiegare in attività di manutenzione ed ispezione della rete stradale, in tutta Italia.

Ricordiamo che l’ANAS è entrata a far parte del gruppo societario di Ferrovie dello Stato Italiane, dal mese di gennaio 2018.

Le selezioni sono già aperte e fino al 2022 l’azienda conta di assumere, tramite contratto a tempo determinato e indeterminato, oltre 500 nuove figure.

Diverse le posizioni aperte, tra cui:

ispettori ponti, viadotti e gallerie;

direttori operativi;

capo cantonieri;

assistenti tecnici;

direttori dei lavori;

segretari tecnici;

tecnici professionali impianti;

esperti sicurezza.

Per la maggior parte delle figure professionali ricercate sono previste assunzioni a tempo determinato. Non mancano, però, anche le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Per conoscere tutte le posizioni aperte, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’ANAS, alla sezione “Lavora con noi”.

Requisiti richiesti

Sono molte le opportunità per i laureati. Richieste soprattutto specializzazioni in ingegneria, elettrotecnica, impiantistica e manutenzione delle infrastrutture stradali.

Tuttavia, i requisiti cambiano a seconda della tipologia di mansione richiesta ma non mancano opportunità di lavoro anche per i diplomati.

Altra notizia interessante è che le procedure per la selezione del nuovo personale saranno gestite da 7 società di reclutamento esterne all’azienda. Queste società, dopo screening accurati, selezioneranno il nuovo personale da inserire nell’organico a partire dagli inizi del mese di novembre 2021.

Come candidarsi

Dopo una prima selezione, analizzando i dati indicati dai candidati, ci sarà la prova orale. Quest’ultima potrà essere svolta anche in modalità telematica. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura varia a seconda del ruolo prescelto. Tuttavia, gli interessati dovranno affrettarsi poiché entro gli inizi del mese di settembre la campagna di reclutamento dovrebbe “chiudere i battenti”.

