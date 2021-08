La ripresa della vita quotidiana, dopo la parentesi delle ferie, potrà apparire un tantino più leggera grazie a due nuovi incentivi a favore delle famiglie. Infatti, basta rispettare pochi requisiti per ricevere 2 bonus disponibili per tutti e senza ISEE, uno da 100 e l’altro da 200 euro.

Stiamo parlando, nell’ordine, del bonus TV e del bonus terme.

Il bonus TV da 100 euro

Nel primo semestre 2022 entreranno in vigore i nuovi modelli tecnologici di trasmissione del digitale terrestre. I vecchi televisori potrebbero risultare non compatibili con i futuri standard e necessitare, quindi, di essere sostituiti. Nasce da qui, in sintesi, il bonus rottamazione TV.

Esso consiste in uno sconto del 20% (fino a 100 euro di importo, richiedibile una sola volta) sul prezzo d’acquisto del nuovo elettrodomestico, IVA inclusa. Come anticipato, il bonus è concesso a tutti giacché non prevede soglie ISEE particolari.

Fino a quando è possibile richiederlo

L’incentivo può essere chiesto per il cambio di TV comprate prima del 22 dicembre del 2018 e non adatte si nuovi sistemi di trasmissione digitale.

Molto semplici, infine, i requisiti da possedere per la sua richiesta. Occorre infatti avere la residenza italiana, essere in regola con il pagamento del canone RAI e possedere una TV da rottamare (acquistata prima del 22/12/2018).

Il bonus sarà richiedibile a partire da lunedì 23 agosto e sarà disponibile fino al 31 dicembre del prossimo anno, salvo esaurimento dei fondi stanziati.

Il bonus terme da 200 euro

Un secondo incentivo, fresco di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda il bonus terme. Esso copre il totale della spesa sostenuta presso centri termali accreditati, fino a un massimo di 200 euro a persona. Ovviamente l’eventuale spesa eccedente tale importo è interamente a carico del cliente del servizio termale.

Come per il bonus TV, neanche in questo caso sono richieste soglie particolari di reddito, quindi lo si può richiedere a prescindere dal proprio ISEE. In più per questo bonus non è necessario richiedere la prescrizione del medico di famiglia.

Basta rispettare pochi requisiti per ricevere 2 bonus disponibili per tutti e senza ISEE

I fondi messi a disposizione ammontano a 53 milioni di euro e saranno erogati fino a esaurimento della dotazione finanziaria. Essi inoltre saranno disponibili a partire dalla pubblicazione (sui siti di Invitalia e del Ministero dello Sviluppo Economico) dell’avviso di apertura delle prenotazioni.

Il bonus terme è strettamente nominale (non cedibile a terzi) e può essere chiesto una sola volta. Il centro termale scelto, infatti, controllerà che al nome del cliente non siano registrate altre prenotazioni dello stesso buono. Se il controllo risulterà negativo, sarà la struttura stessa a prenotarlo.

Infine ricordiamo che i trattamenti termali prenotati hanno una validità di 60 giorni. Scaduto il termine, infatti, l’eventuale buono prenotato e non speso decade automaticamente.

