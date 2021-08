La Redazione, sempre attenta alle esigenze dei suoi Lettori, vuole informare che è in arrivo una nuova opportunità di lavoro per diplomati e laureati. Diverse sono le possibilità di un nuovo impiego sul territorio nazionale.

Difatti, nonostante il clima “vacanziero” d’agosto, sono molteplici i concorsi pubblici a cui prestare attenzione.

Ad esempio, chi cerca lavoro non può perdersi queste assunzioni a tempo indeterminato al MIUR.

Senza contare che sono stati riaperti i termini per la partecipazione del concorso pubblico che prevede 1.541 nuove assunzioni per il Ministero del Lavoro, INAIL e INL.

Dunque, vacanze estive o meno, il mondo dei concorsi pubblici va avanti.

Ed ecco perché diplomati e laureati in cerca di un’assunzione a tempo indeterminato non possono farsi scappare questo concorso.

Stiamo parlando del concorso indetto dal Comune di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Tramite concorso pubblico, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il comune mette a disposizione 38 assunzioni con un contratto a tempo indeterminato. Di seguito, tutte le informazioni per capire chi e come potrà candidarsi.

In particolare le nuove assunzioni riguarderanno:

22 Istruttori Amministrativi a tempo pieno;

16 Istruttori di Vigilanza a tempo parziale, ovvero 18 ore settimanali.

Sia diplomati che laureati potranno partecipare, basta:

possedere una cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

aver compiuto la maggiore età;

godere dei diritti civili e politici;

avere idoneità fisica;

avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

non aver riportato condanne penali e assenza di interdizione dai pubblici uffici, destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia;

ed infine, avere una buona conoscenza della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Titolo di studio

Per partecipare al concorso di Istruttori Amministrativi, i candidati dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Per candidarsi come Istruttori di Vigilanza, invece, i candidati dovranno possedere un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo di studio equipollente.

Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c. d. patteggiamento).

Avere la disponibilità al porto delle armi d’ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo di polizia locale.

Non essere stati e non essere al momento dell’immissione in servizio sottoposti a misure di prevenzione. Essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali. Non avere prestato servizio civile e avere la patente di guida di categoria B in corso di validità.

Le prove del concorso

Il concorso pubblico sarà strutturato in 2 prove, una scritta e l’altra orale.

Per partecipare al bando e candidarsi è necessario presentare la domanda online, entro e non oltre il 10 Settembre 2021.

Per tutte le informazioni utili, consultare il sito ufficiale del Comune di San Giorgio a Cremano.