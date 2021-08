Fioccano nuove opportunità di lavoro per chi desidera trovare occupazione per il prossimo autunno.

La Redazione, infatti, vuole informare i suoi Lettori che continuano i concorsi pubblici su tutto il territorio nazionale.

Dopo le assunzioni a tempo indeterminato del MIUR e le 1.541 nuove assunzioni per il Ministero del Lavoro, INAIL e INL, ecco un’altra interessante opportunità.

Secondo il bando in questione è prevista una sola prova scritta a risposta multipla. Dunque, di seguito cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Assunzioni a tempo indeterminato e nessuna prova preselettiva e orale per diplomati e laureati

Sono due i nuovi concorsi che sono stati indetti dai Centri per l’Impiego della Regione Campania.

Questi bandi pubblici hanno lo scopo di reclutare 110 nuove risorse da inserire nell’organico con un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, come già accennato, è un’opportunità di lavoro valida sia per laureati che per diplomati.

Nel dettaglio, si ricercano 12 laureati che dovranno ricoprire il ruolo di funzionari per sistemi informativi e tecnologie, categoria D;

98, invece, sono i diplomati che potranno diventare istruttori di sistemi informativi e tecnologie, categoria C;

Requisiti richiesti

Ovviamente, come ogni concorso pubblico, anche in questo caso ci sono dei requisiti da rispettare per essere considerati idonei.

Per la categoria D sarà necessario aver conseguito una laurea in ingegneria dell’informazione, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze e tecnologie fisiche, scienze tecnologie informatiche, scienze matematiche e statistica. Oppure titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Ed ancora, potranno partecipare al bando anche i titolari di laurea magistrale appartenente alle seguenti classi di laurea in finanza, fisica, informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale, ingegneria informatica e matematica.

L’elenco di lauree richieste continua con: modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, scienze dell’economia, sicurezza informatica, scienze economico-aziendali, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie. Ed infine, tecniche e metodi per la società̀ dell’informazione oppure titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Per i diplomati, invece, sarà necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado tra:

ragioneria;

perito industriale;

liceo scientifico;

istituto tecnico;

o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Come poter partecipare alla selezione

Dunque, previste assunzioni a tempo indeterminato e nessuna prova preselettiva e orale per diplomati e laureati, ma come partecipare?

Come per moltissimi altri concorsi anche in questo caso le candidature dovranno pervenire online. Basterà recarsi sul sito della Regione Campania e compilare il modulo di partecipazione. Il bando scade il 4 settembre del 2021.