Splendidi e sgargianti, i gerani sono l’oggetto del desiderio di molti amanti del pollice verde durante la bella stagione. Proprio in tarda primavera iniziano a mostrarsi in tutta la loro bellezza e fiorire allegramente. Ogni volta che li vediamo sul davanzale di qualche casa o esposti al vivaio ci viene voglia di comprarli. Ma al riguardo, dovremmo sapere che non tutti i periodi sarebbero uguali per prendersene cura.

Molti di noi si fanno prendere alla sprovvista e non tutti sanno qual è il mese migliore per l’acquisto di queste piante. Per fortuna sarà proprio questo l’articolo in cui lo si svelerà, con qualche suggerimento per la loro corretta manutenzione.

Cosa fare subito dopo l’acquisto e le cure ordinarie

Qualora avessimo deciso finalmente di portare a casa un grazioso vaso di gerani, dovremmo sapere come prendercene cura. Appena rincasiamo, non perdiamo tempo e togliamo la piantina dal contenitore in plastica in cui si trova. Spostiamola, quindi, in un vaso di terracotta con apposito foro di scolo sul fondo.

La posizione migliore per il geranio in primavera potrebbe essere la ringhiera del balcone. In questo punto, infatti, dovrebbe ricevere il giusto quantitativo di luce solare giornaliera. Inutile dire che le innaffiature dovrebbero avvenire con regolarità, pur prestando attenzione ai ristagni idrici.

Non scordiamoci neanche di curare le foglie. Ogni tanto puliamole con del cotone imbevuto in una soluzione di circa 500 ml di acqua e 30 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie. Dovrebbero restare lucide e splendenti per molto tempo.

Non tutti sanno qual è il mese migliore per comprare i gerani e averli bellissimi e rigogliosi senza troppa fatica

Se vogliamo ottenere subito il massimo dai nostri gerani e coltivarli con maggior facilità, sappiamo che il mese giusto per comprarli è aprile. Questo periodo dell’anno, infatti, presenta solitamente un clima ideale per il loro sviluppo. La primavera ha ormai fatto capolino e le temperature si stanno lentamente alzando. Per cui è il momento perfetto per esporre le piantine all’esterno e vederle a breve sbocciare in tutta la loro maestosità.

Nulla ci vieta di acquistare i gerani anche in altri mesi dell’anno. In ogni caso, non aspettiamoci certo di vederli fiorire dopo la fine dell’estate, o rimarremo delusi.

Approfondimento

