Non la solita french manicure o nail art, ma con questa nuova tendenza avremo unghie primaverili e alla moda soprattutto per la sposa 2022

Con la primavera si avvicina anche il periodo dei matrimoni. Questa stagione, infatti, è un ottimo periodo per organizzare ricevimenti e cerimonie grazie anche al clima, che tende ad essere mite e soleggiato. Ecco, quindi, che le future spose sono tutte impegnate a scegliere l’abito dei loro sogni. A sistemare gli ultimi dettagli della location e del banchetto nuziale.

Ma c’è ancora un particolare da non trascurare e che può davvero fare la differenza nell’outfit. Stiamo parlando delle unghie. Infatti, lo smalto sbagliato può davvero rovinare l’intero look della sposa. Non importa che ci piacciano unghie lunghe, corte, coloratissime o effetto nude. L’importante è che siano in piena armonia con l’abito, il trucco e i capelli. Anche se a volte non ci pensiamo, le mani sono in primo piano in tutte le azioni che facciamo. E proprio il giorno del matrimonio, quando saremo sotto ai riflettori più che mai, le nostre mani lo saranno tanto quanto l’abito, il viso e l’acconciatura.

Ecco perché sarà il momento di stupire tutti e non con la solita french manicure e nail art, ma con delle nuove unghie di tendenza. Per stare al passo con la moda primaverile di quest’anno. Ci sono in realtà due tendenze per questa primavera 2022, la ombré nail e l’accent nail. La prima sono le unghie effetto ombré, ovvero sfumate. È possibile realizzarle con colori neutri, per una manicure ombré french nude. La base sarà appunto come quella di una french manicure classica ma l’effetto finale sarà sfumato partendo dal rosa più o meno intenso alla base dell’unghia, per arrivare al bianco. Questo è sicuramente il colore più classico da abbinare all’abito bianco. Ma se invece vogliamo osare, la si può realizzare benissimo con qualsiasi colore, meglio quelli pastello. E avrà comunque un effetto strepitoso.

Non la solita french manicure e nail art ma con questa nuova tendenza, unghie primaverili e alla moda soprattutto per la sposa 2022

Ma la vera sorpresa, soprattutto per le spose, è l’accent nail. Come dice la parola stessa, questo tipo di manicure, mette un accento su un solo dito della mano. Esattamente sull’anulare. La tecnica consiste nel colorare tutte le dita con lo stesso smalto e creare invece una nail art alternativa solo per il dito anulare. È possibile fare su questo dito disegni particolari o applicare dei brillantini. Se vogliamo essere davvero creativi, possiamo anche chiedere all’estetista di personalizzare la nostra unghia speciale con le nostre inziali, o con un cuore o con qualcosa a tema amore.

E allora perché non sfoggiare questa manicure proprio il giorno del matrimonio? Così il nostro futuro marito, nel momento in cui ci metterà la fede al dito, renderà ancora più preziosa e scintillante la nostra accent nail.