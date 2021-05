Ci ronzano intorno tutta la giornata, alla ricerca del momento propizio per succhiarci il sangue, prelibato alimento utile per lo sviluppo delle loro uova. La notte ci alziamo come forsennati, accendiamo la luce e partiamo alla loro ricerca per ucciderle e per ritornare a dormire. Ma quest’attività non è assolutamente facile dato che queste sono furbe e veloci e si nascondono prontamente.

Di tutti gli spray, creme, lozioni ecc. che vengono venduti nei migliori supermercati non siamo certi possono funzionare o meno. Tra l’altro è utile ricordare però che la maggior parte di questi composti sono chimici e quindi pericolosi per la nostra salute. Un’esposizione diretta a questi elementi potrebbe comportare ripercussioni gravi alla nostra salute e non a quella delle zanzare. In questo articolo sarà dimostrato il vero motivo per il quale le zanzare ci perseguitano costantemente ed una alternativa furba per creare una trappola sensazionale a costo zero e sicura

Se si desidera creare una trappola naturale per le zanzare senza rischi eccessivi per la nostra salute, possiamo utilizzare queste cose che tutti noi abbiamo in casa

Innanzitutto bisogna comprendere il perché le zanzare ci trovano anche al buio pesto. Queste bestioline sono attratte dall’anidride carbonica che produciamo e riescono a seguire questa scia anche a distanza ed al buio.

Compreso questo, allora proviamo a prenderle in giro deviandole il percorso verso una trappola ad hoc.

Semplicemente ci servirà una bottiglia di plastica tagliata a metà, dell’acqua calda, dello zucchero e del lievito di birra in polvere. Mettiamo l’acqua bollente e fumante nella metà inferiore della bottiglia ed aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero. Mescoliamo il tutto per bene ed aggiungiamo il lievito in polvere senza mescolare. Inseriamo la parte superiore della bottiglia sopra l’altra parte a modo di imbuto. Il gioco è fatto perché il lievito a contatto con l’acqua e lo zucchero rilascerà elevata quantità di anidride carbonica e le zanzare saranno attratte verso questa trappola che le porterà all’annegamento.

Se non si era conoscenza di tutto questo abbiamo dimostrato il vero motivo per il quale le zanzare ci perseguitano costantemente ed una alternativa furba per creare una trappola sensazionale a costo zero e sicura.