Tra gli interventi di rifacimento casa che si fanno con una certa frequenza vi rientra il bagno. Ragioni di igiene dell’ambiente e la necessità di sostituire elementi che nel tempo hanno perso funzionalità. Vediamo allora quanto costa rifare un bagno di 6 metri quadri nel 2021 e 3 regole d’oro per risparmiare tanti soldi sulla spesa.

Un primo grande e determinante dilemma da sciogliere

Il rifacimento dell’ambiente può essere l’occasione per rimodulare la dislocazione dei sanitari. Questo discorso vale limitatamente per il wc, che di norma può essere spostato solo di poco.

Tuttavia, una simile decisione comporta lavori anche sull’impianto elettrico. Quindi si tratta di una scelta non proprio a costo zero.

Spesso rifare il bagno pone un altro dilemma, ovvero quello di avere nuovi sanitari. Optare per quelli classici a parete (magari a filo muro) o per i più moderni sospesi? Quest’ultimi sono esteticamente più belli, ma la funzionalità dei primi non si discute.

In quest’articolo esponiamo tutti i pro e i contro delle due distinte famiglie di sanitari.

Gli altri elementi da considerare quando si decide di rifare un bagno

La spesa complessiva per rifare il bagno è funzione diretta di più parametri.

Primo, l’invasività dell’intervento: semplice sostituzione o anche rimozione di massetto e tubature e impianto elettrico e infissi vari? Il secondo attiene alla scelta dei materiali dei sanitari e mattonelle: la qualità costa. Il terzo rimanda alla scelta del o dei fornitori sia dei materiali, sia di chi procederà all’esecuzione dei lavori.

Infine, le varie ed eventuali (illuminazione, arredo bagno) nonché una percentuale di inconvenienti da considerare. Spesso l’appetito vien mangiando, per cui per evitare spiacevoli sorprese c’è una sola regola. Fare preventivi chiari (dapprima con se stessi e poi con chi eseguirà i lavori) di quello che andrà fatto e delle relative spese.

Veniamo alla parte contabile

Secondo molti addetti ai lavori, un budget molto attendibile che tenga conto di un rifacimento integrale dell’ambiente viaggia sui circa 1.000 euro/mq.

A spanne, si spenderanno circa 30-60 euro/mq tra la rimozione del vecchio massetto e la realizzazione del nuovo. Poi serviranno 1.000-1.500 euro per la messa in posa dei sanitari e delle piastrelle ai muri e al pavimento. Per il nuovo impianto elettrico e sanitario altri 800-900 euro.

In merito alla spesa dei nuovi sanitari e alle varie ed eventuali, la spesa è funzione dei gusti personali.

Tre regole d’oro

La prima regola è quella di partire con preventivi chiari, definiti e scritti. Si eviteranno tante possibili, inutili discussioni dopo, a lavori in corso.

Poi per tagliare i costi l’ideale sarebbe avere 1 solo fornitore per tutti i nuovi materiali (sanitari, piastrelle, etc). Idem per chi eseguirà i lavori: 1 sola azienda che curi tutte le fasi dei lavori. In entrambi i casi si risparmierebbe tantissimo in termini di tempi dei lavori e di spesa finale. Ultimo consiglio, sfruttare al massimo tutte le agevolazioni oggi disponibili in campo di riqualificazione edilizia. Ricapitolando, ecco quanto costa rifare un bagno di 6 metri quadri nel 2021 e 3 regole d’oro per risparmiare tanti soldi sulla spesa.