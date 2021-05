Svelato l’accessorio moda su cui puntare per l’estate 2021 e che sta spopolando fra gli influencer

Tutto quello che ci circonda, ormai, deve ricevere l’approvazione del web e soprattutto dei social. Questo vale ancora di più per la moda, in cui i social fanno da padroni per divulgare il miglior stile in assoluto.

Si sa, gli influencer dal canto loro stanno sempre attenti alle novità e si prestano con entusiasmo a mostrarle per attirare un maggior numero di follower. Sta arrivando l’estate e come al solito le collezioni dei migliori stilisti già hanno invaso tutti i negozi alla conquista degli appassionati. Del resto una cosa è vedere un abito in passerella o in una rivista, altra cosa è toccarlo, vederlo, provarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo, quindi, verrà svelato l’accessorio moda su cui puntare per l’estate 2021 che sta spopolando fra gli influencer più i colori di tendenza per una stagione colorata e allegra.

Nessuno di noi avrebbe mai pensato che questo particolare tipo di cappello da pescatore sarebbe diventato irresistibile

Ma la moda d’altronde è proprio questa. Riuscire a reinterpretare dei capi che fondamentalmente sono distanti da ogni stereotipo per portarli in auge. Gli esempi sono veramente tanti e la lista sarebbe infinita ma chi può dimenticare il classico esempio delle giacche militari?

Quest’anno sembra che proprio il tradizionale cappello da pescatore sia un accessorio su cui tutti gli uomini devono puntare per essere di tendenza. Sul web sta spopolando e lo indossano ad esempio la coppia Fedez- Ferragni o il giovane cantante Sangiovanni.

Via libera ai colori per la moda uomo 2021 soprattutto quelli pastello ed uno in particolare che stupirà molti

I colori pastello dominano le passerelle uomo per l’estate 2021 a partire dal verde menta, il rosa tenue fino al celeste carta da zucchero. Reintrodotto anche il camouflage però in versione pastello, più tenue ed elegante.

Ma il vero colore di questa estate è proprio il giallo evidenziatore, un colore proprio vivace ha bisogno di particolari attenzioni. Dovrà essere abbinato correttamente a tonalità chiare possibilmente neutre in modo tale da non commettere scivoloni di stile.

Ecco svelato l’accessorio moda su cui puntare per l’estate 2021 che sta spopolando fra gli influencer più i colori di tendenza per una stagione colorata e allegra.