Dimentichiamoci le sneakers, le scarpe della stagione sono calde e amatissime dalle Star

Abbiamo già detto addio da qualche settimana alle temperature piacevoli e miti dell’autunno. L’inverno è arrivato ed è proprio il momento di fare il cambio dell’armadio, se ancora non l’abbiamo fatto. Così come stiamo scartando e sostituendo i capi più leggeri con i più caldi, lo stesso destino tocca alle scarpe.

Le nostre amate sneakers non sono abbastanza per tenerci al caldo quando il termometro si abbassa sotto i 10° gradi. Allora fanno la loro comparsa anfibi, stivaletti, mocassini platform e stivali imbottiti da indossare sotto ogni outfit. Quest’anno, però, le Star più famose sembrano aver cominciato un trend davvero particolare, quello delle pedule.

Dimentichiamoci le sneakers e le scarpe classiche, via libera alle pedule

Qualcuno le chiama pedule, qualcuno hiking boots, ma si tratta semplicemente di scarponcini da montagna. Gli scarponcini stringati da trekking ed escursionismo che tengono il piede al caldo e proteggono la caviglia. Vista così non sembrerebbe possibile che una scarpa tanto sportiva dai lacci super colorati sia così alla moda. Eppure, l’abbiamo vista ai piedi di tanta gente famosa, da Zoe Kravitz a Gigi Hadid, fino alle passerelle più patinate.

I modelli tra cui scegliere sono diversi, non solo in base ai gusti ma anche alle preferenze personali. C’è chi vuole stare bene al caldo e opta per delle pedule alte, chi invece opta per quelle alla caviglia. I colori sono tutti diversi, dal marrone, al grigio antracite fino a toni più chic del cammello.

Il grosso vantaggio è che possiamo trovare questi scarponcini di qualsiasi marca, dalle più economiche alle più costose. Quindi, se vogliamo un paio griffato, c’è l’imbarazzo della scelta a seconda del nostro budget.

Come abbinarle per un look cool da invidiare a tutte le età

Anche se ci sembra impossibile, sono forse le scarpe più semplici da abbinare a ogni look. Sono perfette sotto un bomber imbottito over, dei leggings in pelle e un vestito a maglioncino.

Se preferiamo non utilizzare capi troppo over, possiamo abbinare gli scarponcini con dei cardigan lunghi. Diversi sono i modelli più chic su cui puntare, da indossare anche aperti con una bella sciarpa morbida.

Altrimenti si possono abbinare ai classici jeans, meglio se leggermente svasati alla caviglia. I modelli flare fanno proprio al caso di chi non riesce ancora a vedersi con questa scarpa sportiva. Ma, in realtà, optando per scarponcini più scuri e più alti possiamo anche abbinarli a un bel vestitino. I collant neri e con le trame sono tra quelli preferiti dalle più giovani, ma adatti anche a 60 anni.

Queste pedule sono proprio il dettaglio della stagione che dà freschezza agli outfit più semplici. Anche con un pantalone, una felpa con cappuccio e cappellino siamo pronte per dettare la moda.

È proprio arrivato il momento, dimentichiamoci le sneakers, le scarpe su cui puntare sono i modelli caldi per affrontare l’inverno.

Per completare il look possiamo abbinarci un bel cappotto caldo che ci protegga anche dalle temperature più rigide. Ok al teddy coat ma, se vogliamo essere davvero alla moda, è sulla comodissima giacca aviatore che dobbiamo puntare.