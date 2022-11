Scade il 12 dicembre la possibilità di farsi assumere da ARERA, ecco come partecipare al bando

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente cerca personale. Pubblicato l’ultimo bando di concorso per l’assunzione in prova di 23 funzionari. 10 i profili professionali richiesti. Non si ferma il mondo del lavoro. Moltissime sono ancora le possibilità per quest’autunno e inverno 2022 e 2023. Dopo il bando di concorso pubblico presso l’Università degli Studi di Siena e quello delle nuove offerte di lavoro per diplomati e laureati nel Lazio, a cui è ancora possibile candidarsi, segnaliamo un’altra interessante iniziativa. Si tratta del nuovo bando dell’ARERA che vuole assumere (dopo un periodo di prova) 23 nuovi funzionari con un contratto a tempo indeterminato presso la sede di Milano nella regione Lombardia.

Chi può partecipare al bando?

I profili professionali richiesti da ARERA sono 10.

Si parte dai laureati in Economia o titolo equipollente con esperienza lavorativa, di ricerca, di studio post lauream almeno quadriennale.

Il secondo profilo richiesto è quello dei laureati in Ingegneria ambientale, civile o chimica o titolo equipollente. Richiesta sempre un’esperienza lavorativa, di ricerca o di studio post lauream di almeno 4 anni. In aggiunta: competenze specifiche in materia di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento ai servizi idrici.

Ed ancora, si cercano laureati in Ingegneria o titolo equipollente con esperienza lavorativa, di ricerca e/o di studio post lauream almeno quadriennale e competenza specifica nel settore ambientale e dei rifiuti.

Laureati in Giurisprudenza o titolo equipollente con esperienza lavorativa, di ricerca sempre di almeno 4 anni.

Dei laureati in informatica o ingegneria informatica o titolo equipollente. Con competenze ed esperienza lavorativa in materia di realizzazione e gestione di servizi applicativi e infrastrutturali di interesse dell’Autorità (ad esempio, progettazione e gestione delle banche dati).

ARERA cerca laureati anche in discipline economiche, statistiche o informatiche, laureati in economia o titolo equipollente e laureati in ingegneria elettrica o energetica o discipline economiche e statistiche o titolo equipollente. Tutti con esperienza lavorativa dai 3 ai 4 anni.

Scade il 12 dicembre la possibilità di candidarsi al bando. Quali saranno le prove e come fare domanda?

Quali saranno le prove? A seconda del numero di candidature ci sarà una prova preselettiva. Poi, una prova scritta (differente a seconda alle materie principali dei singoli profili richiesti). Successivamente, ci sarà la valutazione dei titoli e infine una prova orale. Scade il 12 dicembre la possibilità di partecipare al bando di concorso. Per inviare la domanda di partecipazione al bando di concorso bisognerà compilare tutta la documentazione presente sul sito. Inviarla, poi, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.arera.it