Finalmente abbiamo detto addio a minestroni, zuppe e passati di verdure bollenti. Con l’arrivo del caldo, si è creato lo spazio in tavola per delle fresche insalatone. Ormai le sappiamo fare in tutti i modi. La semplicità di questo piatto si presta da sempre a grande creatività e fantasiosi accostamenti, per renderlo più gustoso e nutriente. Le insalate più in voga in questo periodo sono l’insalata di riso e quella di pollo, per aggiungere un tocco di proteine a questo piatto fin troppo semplice. Ma la variante che scopriremo oggi è una vera e propria esplosione di gusto.

L’irresistibile insalata libanese

Questa ricetta è forse la più completa di tutti i nutrienti. Una ricetta che arriva direttamente dal Libano. Una’insalata piena di aromi e sapori diversi, molto salutare per via delle verdure e legumi che contiene. Se l’intento che abbiamo è quello di sorprendere i nostri ospiti, questa è la ricetta che fa decisamente al caso nostro.

Dimentichiamoci la solita insalata di riso o di pollo perché è questa la ricetta più sfiziosa per un’insalata estiva nutriente

Vediamo, prima tutto, ciò che ci occorre per preparare questa insalata saporita dal profumo d’Oriente.

Ingredienti:

1 melanzana;

3 pomodori;

Prezzemolo q.b.;

1 cipolla rossa grande;

2 barattoli di lenticchie in scatola;

Paprika affumicata q.b.;

Humus di ceci.

Procedimento

Tagliamo la melanzana a fette, posizioniamole su una teglia con un po’ di sale e facciamo dissalare per una mezz’ora. Trascorso questo tempo, tamponiamole per rimuovere il liquido in eccesso. Cospargiamole di olio e un pizzico di pepe a piacere e mettiamo in forno a 180 gradi fino a cottura. Tagliamo adesso i pomodori, la cipolla e il prezzemolo, molto finemente. Facciamo cuocere le lenticchie in scatola insieme a un pizzico di sale e un cucchiaino di paprika affumicata. Quando saranno diventate croccanti, saranno pronte (questione di pochi minuti!). Adesso possiamo assemblare la nostra insalata: creiamo un letto di melanzane, cospargiamo con humus di ceci (lo troviamo già pronto al supermercato, oppure possiamo prepararlo con una ricetta per un humus di ceci fatto in casa in pochi minuti), aggiungiamo le lenticchie e il mix di pomodoro e cipolla e guarniamo la superficie con altro humus! Ed ecco fatto! Dimentichiamoci la solita insalata di riso o di pollo, perché questa insalata libanese farà chiedere il bis a tutti i nostri ospiti. L’unica insalata a prova di scarpetta.

