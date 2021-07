L’humus è un piatto tipico di molte culture mediterranee e si sposa bene con molti accompagnamenti di verdura e di carne. Per preparare un buon antipasto vediamo quali sono i passi da seguire. Inoltre, la ricetta di questo humus alternativo con spaghetti di verdure è un ottimo aperitivo.

Ricetta in due passi

Per cominciare a preparare l’humus tritiamo tutti insieme i ceci sgocciolati da una confezione (o se preparati la sera prima per i ceci secchi). Aggiungiamo 2 cucchiaini di tahina ovvero la pasta di sesamo, olio evo, 1-2 cucchiai di olio di sesamo.

Aggiungiamo 1 cucchiaino di tabasco, succo di limone, ½ spicchio d’aglio, ½ cucchiaino di timo secco e 3 foglie di menta. Frulliamo fino ad ottenere una crema omogenea che sia abbastanza liscia. Si può aggiustare via via con i liquidi per compattare la consistenza ed infine si può allungare con un po’ d’acqua.

Il secondo step prevede la preparazione degli spaghetti di zucchine. Prendiamo quindi 2 zucchine, otteniamo gli spaghetti con uno spiralizzatore e mettiamoli in un contenitore ermetico con succo di limone.

Fine della preparazione e guarnizione con pane carasau

Aggiungiamo anche qualche goccia di salsa di soia, un pizzico di sale e pepe, qualche goccia di tabasco verde e una puntina di curry. Mescoliamo bene e poi lasciamo riposare in frigo cercando di rimescolare ogni tanto.

Per creare dei petali di pane spezzettiamo il pane carasau in grossi pezzi irregolari di circa ¾ cm di larghezza. Passiamoli con un pennello un po’ bagnato di olio evo e poi cospargiamoli di paprika rossa dolce. Mettiamo in una teglia e passiamo in forno ventilato a 180 gradi per circa 3 minuti.

Questo humus alternativo con spaghetti di verdure è un ottimo aperitivo ed ecco come possiamo ben servirlo nei piatti. Stendiamo una base di humus, facciamo un nido di spaghetti al centro e mettiamo i petali di carasau all’interno, e intorno come decorazione.