Dimentichiamoci il nero perché è questo il colore che spopolerà in primavera conquistandoci a 30 come a 60 anni

Il mese di gennaio non è ancora giunto al termine ma nei negozi stanno già cominciando a spuntare i primi capi primaverili.

In molti non li avranno ancora notati, troppo impegnati a cercare il capo perfetto tra quelli in saldo.

Lasciando da parte sciarpe, passamontagna e cappotti saranno finalmente maturi i tempi di pensare al guardaroba primaverile.

La primavera con il suo vento caldo e le giornate più lunghe riesce a mettere tutti di buonumore. Per il 2022 si lascerà da parte il nero facendo dominare i colori, uno in particolare si vedrà di frequente.

Si sta scrivendo del verde, il colore della speranza, che imperverserà anche su pantaloni e jeans. Tutte le tonalità del verde saranno apprezzate ma, in particolare si vedrà il verde più acceso e il verde bosco. La moda parla chiaro e saranno proprio i pantaloni di questo colore a fare tendenza in questa primavera.

I pantaloni verdi possono essere indossati in diversi modi, anche abbinati ad altri colori accesi.

Le meno audaci potranno provare l’abbinamento con il nero o con il bianco, elegante e perfetto a qualsiasi età.

L’outfit casual per eccellenza li vede indossati sotto ad un maglioncino nero e, come capospalla, un cappotto o un blazer neri.

Chi non ama il nero, poi, potrà provare ad accostare questi pantaloni con il rosa, l’arancione, l’azzurro, il marrone ma anche il fucsia.

Il verde militare sarà perfetto insieme al marrone o al beige. Oltre al capospalla nero, poi, anche il cappotto cammello è ottimo su un paio di pantaloni verdi di una tonalità non troppo accesa.

La soluzione per chi soffre molto il freddo ma non vuole rinunciare alla moda, poi, sarà il cappotto teddy color cammello.

Un altro modo per indossare i pantaloni verdi sarà insieme ad un maglione grigio con stivaletti neri.

Un ultimo abbinamento, poi, sarà ottimo per tutte quelle che amano particolarmente giocare ad accostare i colori.

Pantaloni palazzo verdi abbinati ad un maglioncino arancione e scarpe verdi. In alternativa pantaloni e maglia della stessa tonalità di verde con borsa nera e sneakers bianche.

Dove comprarli

I pantaloni verdi si possono acquistare in diversi negozi sia fisici che online. Da Stradivarius, per esempio, ce ne sono modelli palazzo a circa 20 euro o in similpelle a 40 euro.

Sempre rimanendo nel fast fashion è Bershka a spopolare con i pantaloni palazzo verde chiaro a 26 euro o con i flare a 20 euro.

Le amanti dei jeans non potranno farsi scappare i jeans a zampa verdi di Bershka a 26 euro.