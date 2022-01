Se vogliamo passare la sera a casa a guardare un bel film, la scelta è molta. Possiamo rilassarci e guardare una commedia romantica oppure emozionarci di fronte a un adrenalinico film d’azione. Possiamo anche scegliere un film commovente e che ci fa riflettere.

Oggi conosciamo proprio un film che molto probabilmente ci farà versare qualche lacrima, perché parla di una storia che tocca da vicino molti di noi, anche se non ce ne accorgiamo sempre. La pellicola di oggi, inoltre, ci fornirà molti spunti di riflessione che possiamo usare per provare a migliorare la nostra vita. Infatti, ecco il commovente film in streaming con una grande protagonista e che ci terrà incollati al divano.

La storia delle difficoltà di una giovane donna

Oggi facciamo la conoscenza di un film uscito dieci anni fa e che ha subito avuto un successo inaspettato. Stiamo parlando di Frances Ha, scritto e diretto dal regista Noah Baumbach. La protagonista è interpretata da Greta Gerwig, che oggi è una regista affermata e che ha diretto due grandi film come Lady Bird e Piccole Donne, nominati agli Oscar.

La trama di questo film è semplice ma allo stesso tempo molto profonda. La protagonista, Frances Halliday, è una giovane donna di New York, che aspira a diventare una ballerina. Ad un certo punto, succede una cosa inaspettata: la coinquilina di Frances, la sua migliore amica Sophie, va a convivere con il fidanzato, lasciando Frances a casa da sola. Questo è un duro colpo per lei, che ha sempre vissuto in stretto contatto con l’amica Sophie. Ma a partire da questo evento, Frances inizia a capire che cosa vuol dire vivere da sola e crescere senza nessuno a cui appoggiarsi.

La malinconica storia di Frances ha avuto un grande successo, soprattutto tra i giovani, che rivedono nelle vicende della protagonista molte delle sfide che anche loro devono affrontare tutti i giorni.

Non solo il pubblico ha amato questa pellicola, ma anche la critica ha speso parole di elogio. In particolare è stato molto apprezzato lo stile registico di Baumbach, che si rifà ai grandi registi della “Nouvelle Vague” francese. Anche l’interpretazione di Greta Gerwig ha ricevuto il plauso di pubblico e critica.

