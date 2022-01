Il riciclo creativo è un’attività così interessante e stimolante che sarebbe un vero e proprio peccato non provarla almeno una volta. Mettendola in atto, infatti, scopriremo un mondo completamente nuovo. Forse non tutti ancora lo sanno, ma risparmiare, grazie a questo tipo di idea, può risultare ancora più semplice e soddisfacente. Inoltre, ci renderemo conto di quanti oggetti ed elementi presenti nella nostra casa possano avere un’infinità di funzioni. Se qualcosa non funziona più e non risponde più al suo scopo originario, infatti, non significa che debba essere relegata come scarto. La si può riutilizzare in tantissimi modi. E alcuni probabilmente ci stupiranno come non mai.

Ci accorgeremo che buttare via l’acqua dei legumi in scatola è un errore gigantesco perché può esserci utilissima

Il riciclo creativo può essere utile in tutti gli aspetti della vita. E spesso lo possiamo mettere in atto in cucina. In questa zona, infatti, ci sono tantissimi oggetti che potrebbero assumere uno scopo diverso. In particolar modo, questo accade quando parliamo di cibo. Gli alimenti e i loro scarti, soprattutto, possono darci delle soddisfazioni inaspettate. E avevamo anche già affrontato questo argomento in passato. Per esempio, avevamo spiegato molto dettagliatamente come riutilizzare, in maniera semplice ed efficace, le foglie e la buccia del sedano, per non buttare via niente. Oppure, in un articolo avevamo indicato tutte le idee utili per usare nuovamente gli scarti della mela. Insomma, le idee possono essere davvero tante. E questa volta coinvolgono soprattutto i legumi. Infatti, oggi ci accorgeremo che buttare via l’acqua dei legumi in scatola è un errore gigantesco perché può esserci utilissima.

Ecco come riutilizzare in modo totalmente inaspettato e sorprendente l’acqua che si trova nei legumi in scatola

Quando solitamente apriamo i legumi in scatola, troviamo sempre quell’acquetta tipica di questi alimenti che tendiamo a versare nel lavandino. Infatti, secondo la logica di molti di noi, si tratta di uno scarto di cui dovremmo probabilmente liberarci per gustare con calma e piacere il nostro cibo. In realtà questo potrebbe rivelarsi un grande sbaglio. Quell’acqua, che tendiamo a scartare con così tanta facilità, potrebbe essere utilissima in cucina. Ci basterà montarla, esattamente come facciamo con gli albumi, e mescolarla in una ciotola con un po’ di olio. Dopo aver mischiato attentamente e aver ottenuto un composto piuttosto denso, avremo tra le mani un interessantissimo sostituto del burro che comunemente viene usato in cucina.

