Preparare il menù della domenica o delle feste, specialmente se si tratta di quelle natalizie, a volte può sembrare un’impresa difficile. Si vuol fare bella figura, spendendo magari poco. Si vorrebbe pure qualche ricetta veloce, in modo da poter conversare allegramente con amici e parenti il più a lungo possibile. Tra primi, secondi e dolci, c’è l’imbarazzo della scelta. Le ricette tradizionali o moderne sono tante, tutto sta nello scegliere secondo i propri gusti e anche in base al tempo disponibile e, perché no, al budget della spesa.

Non sono tartine ma questi antipasti con pasta sfoglia e pochi ingredienti sono veloci da fare e dal successo assicurato

Un ingrediente che è spesso presente nel frigorifero di molte famiglie è la pasta sfoglia. L’uso di questi rotoli è davvero semplice e può salvare cene e aperitivi organizzati all’ultimo minuto, facendoci fare, comunque, una bella figura. Per quanto riguarda le preparazioni, si presta a ricette sia dolci che salate. Per risolvere il problema degli antipasti, ecco qualche idea sfiziosa e carina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Caramelle di pasta sfoglia

2 o più rotoli di pasta sfoglia;

prosciutto a dadini;

provola;

uovo sodo;

olive denocciolate;

carciofini sott’olio;

funghetti sott’olio,

tuorlo d’uovo.

Il procedimento è davvero semplice. Se si usa la pasta sfoglia fresca, basterà srotolarla, se si ha quella surgelata, aspettare che si ammorbidisca. Ricavare dalla pasta dei rettangoli. Dopo aver spezzettato i vari ingredienti per il ripieno, cominciare a inserirli. In un rettangolo, ad esempio, si possono mettere i dadini di prosciutto, in un altro i carciofini tagliati e così via. Chiudere la pasta sfoglia e arrotolare le due estremità, una in un verso opposto all’altra, dando la forma di una caramella. A questo punto, spennellare con il tuorlo d’uovo, mettere le caramelle su una teglia foderata di carta forno e cuocere a 200 gradi per circa 20 minuti, fino alla doratura.

Girelle facilissime

Una ricetta da fare al volo è quella delle girelle. Avremo bisogno di un rotolo di pasta sfoglia e di un barattolino di pesto di basilico. Srotolare la pasta, distribuire il pesto sulla superficie, arrotolare e far riposare in frigo un quarto d’ora. Dopo tagliare a fette e disporre le girelle in piano su una teglia con carta forno. Cuocere a 200 gradi in forno per circa 15 minuti.

Non sono tartine ma questi antipasti con pasta sfoglia e pochi ingredienti sono veloci da fare e dal successo assicurato.