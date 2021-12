Hewlett Packard Company, oggi HP Inc., è alla ricerca di candidati a vari livelli di carriera e giovani senza esperienza. Assunzioni sia in Italia, prevalentemente nelle Regioni di Lombardia e Lazio, sia nel resto del Mondo, contando oltre 2.000 annunci attivi. Ricerche di personale a tutto spiano dalla multinazionale statunitense HP per il settore dell’informatica. Parte di queste sono rivolte alle sedi di Stati Uniti, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Bulgaria.

Le offerte di lavoro disponibili in Italia e all’estero

La multinazionale statunitense, colosso nel settore dell’informatica, conta oltre 50 mila dipendenti in tutto il Mondo. Periodicamente apre le porte a nuove selezioni sia in Italia che all’estero, sia con contratto a tempo che con tirocinio, dedicato perlopiù a giovani laureati.

Attualmente, l’unico annuncio disponibile in Italia riguarda le sedi dislocate in Lombardia, precisamente su Milano. Graduate PreSales Consultant è il ruolo ricercato da HP per l’area aziendale Sales. Requisito necessario è la laurea triennale, mentre sono preferenziali un anno di esperienza nel settore IT e conoscenze di Cyber Security. Ai fini della candidatura, il candidato dovrà dimostrare di avere una conoscenza generale del settore IT e Hardware.

Alcuni profili all’estero

Passando alle offerte di lavoro disponibili in Germania, il numero di annunci passa da 1 a 28. Le aree di inserimento finali sono Sales, Finance e Administration. Non molto lontano, in Spagna, sono, poi, disponibili i profili UX Architect e UX Designer, oltre che FullStack Javascript e TypeScript Developer.

Per visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili in HP consultiamo la piattaforma dedicata. I filtri di ricerca ci aiuteranno nel restringere il vasto campo di annunci a quelli di nostro interesse. In particolare, è possibile dividere per categoria e tipo di lavoro, nazione, provincia e città. La selezione di una qualsiasi preferenza nei filtri porterà automaticamente all’aggiornamento della pagina. Cliccando su un annuncio accederemo alla sezione con tutte le info relative quali mansioni previste, qualifiche, requisiti, tipo di contratto e area geografica della sede.

Come inviare domanda

In fondo alla pagina, oltre ad una riassuntiva panoramica sull’azienda, troveremo il tasto Apply Now, se stiamo visualizzando in inglese. Grazie a quest’ultimo potremo inviare domanda telematicamente, allegando il nostro Curriculum vitae.

