In questi giorni le temperature stanno raggiungendo livelli record. In quasi tutte le Regioni d’Italia il termometro ha toccato punte di oltre 30°, e il caldo è destinato ad intensificarsi.

Ecco perché molte persone hanno già prenotato le loro vacanze, alla ricerca di un po’ di refrigerio in luoghi freschi e arieggiati.

Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo perdere l’occasione di consigliare una meta perfetta per chiunque voglia trascorrere una vacanza lontano dal caldo e in totale relax. Si tratta di un borgo antico, un vero e proprio gioiello tra le montagne.

Dimentichiamo il caldo insopportabile in questo stupendo borgo antico tra le montagne

Riviera delle Alpi

Il borgo che unisce temperature miti al più totale relax si trova in Valle d’Aosta. Qui, nella regione più piccola d’Italia, nasce Saint Vincent.

Si tratta di un piccolo paese in cui moltissimi personaggi illustri hanno cercato pace e accoglienza.

Questo luogo è noto per la mitezza delle sue temperature, e infatti si è guadagnato il titolo di “Riviera delle Alpi”. Qui gli amanti delle passeggiate e del trekking non si annoieranno neanche un secondo, ma anche chi vorrà rilassarsi ha trovato il posto ideale.

Le terme di Saint Vincent

Il complesso termale di Saint Vincent è uno dei più importanti della Valle d’Aosta. È incorniciato dal panorama mozzafiato delle cime alpine. L’acqua che sgorga dalla fonte di Saint Vincent è nota per le sue proprietà curative. Infatti, qui è possibile eseguire cure termali, in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Inoltre assumere l’acqua di questa fonte a digiuno ha effetti benefici sull’apparato digerente, ed è un valido aiuto anche per le infiammazioni delle vie aeree.

Ecco perché questo luogo potrebbe essere perfetto per la nostra vacanza all’insegna del relax e delle temperature miti. Dimentichiamo il caldo insopportabile in questo stupendo borgo antico tra le montagne.

Approfondimento

Ecco 3 piscine naturali e completamente gratis in Italia per trascorrere una giornata nel relax più totale senza spendere 1 euro